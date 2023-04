"Che ne è della rotonta Niccolai? Cancellata, ma nessuno lo sa"

PISA

"Sono passati tre anni e mezzo dall’ottobre 2019, quando la Giunta Conti deliberò di intitolare la rotonda di Marina di Pisa a Beppe Niccolai, esponente locale dell’Msi. Il caso sollevò un polverone, perché insieme a Niccolai la Giunta promosse nella toponomastica anche due figure politiche locali di diverso schieramento, il democristiano Carlo Ciucci e il comunista Giuseppe De Felice. Ma la proposta arriva dal lontano2013 quando l’attuale Filippo Bedini, allora consigliere di minoranza con Filippeschi sindaco, riuscì a far approvare al consiglio comunale questa mozione, mettendo così d’accordo il Pd e la destra nel conferire una rotonda per uno ai tre esponenti: un accordo bipartisan che fu uno schiaffo per la città e la sua tradizione democratica e antifascista trattata alla stregua di una barzelletta".

E’ l’affondo del candidato sindaco di Una città in comune e Unione popolare, Ciccio Auletta, contro centrodestra e centrosinistra, che affonda: "Tuttavia per ora delle rotonde non vi è ancora nessuna traccia. La pratica si è insabbiata nei meandri della burocrazia? No, è stata proprio bocciata, ma nessuno, a partire dalla Giunta Conti, ha avuto il coraggio di dirlo alla città. La vicenda è stata chiarita in occasione di un convegno dello scorso dicembre, a Roma, organizzato dalla Giunta Centrale per gli Studi Storici, dove il medievista Giuliano Pinto, ha svelato il mistero: né Niccolai né Ciucci né De Felice sono stati ritenuti ‘personaggi particolarmente evidenti’, la questione è stata giudicata un caso di ‘uso politico della storia, una specie di accordo politico’, quindi la Deputazione ha dato parere negativo ‘e la cosa è caduta’".