Che cosa può fare ciascuno di noi per aiutarli?

Ogni giorno tanti piccoli pazienti arrivano in Toscana da tutte le parti del mondo, a Pisa, presso il Cnr (ospedale Monasterio), per avere delle cure che non trovano nei loro paesi. Abbiamo provato a metterci nei loro panni e ci siamo chiesti cosa ci farebbe piacere in quei momenti, in un paese straniero, senza conoscere la lingua, lontani dalla propria patria, dalle proprie case e dai propri cari. Avremmo bisogno di cure, premure, affetto, gentilezza, sorrisi, carezze, leggerezza, prima ancora delle cure mediche e delle terapie stesse. Il primo impatto è molto importante: organizziamo un’accoglienza festosa e allegra, con piccoli doni per i bambini e le loro famiglie. Attraverso interpreti e lezioni di lingua italiana favoriamo la comunicazione con loro. Troviamo delle strutture per i familiari e per bambini lungodegenti, in prossimità del luogo di cura. Favoriamo un approccio ludico alla cura attraverso volontari, adulti e bambini, e ludoteche. Spesso i bambini conservano un pessimo ricordo del loro ricovero e un trauma che rimane presente per tutta la vita. Rendiamo la loro permanenza nel nostro paese un ricordo bellissimo: giochi, coetanei, premure, cure e affetto. Se necessario forniamo loro l’aiuto competente di personale esperto, cioè psicologi che possano supportarli in questi momenti difficili. In tale modo diamo l’opportunità ai bambini di guarire e una volta tornati nella loro terra avere prospettive di una vita migliore, non solo, anche conservare un ricordo bellissimo del nostro paese.