Cessione dell’Arena, prime mosse. Il Comune richiede e studia dossier

Dalla fine di ottobre a oggi il Comune non è stato con le mani in mano. Se da una parte, come aveva promesso da subito, ha "gestito" (accollandosi le spese) la patata bollente dei distacchi di intonaco della gradinata (con conseguente temporanea riduzione della capienza), dall’altra ha aperto all’ipotesi di cessione immediata dello stadio al club. Fu proprio il sindaco Michele Conti, in un colloquio con La Nazione del 31 ottobre scorso, a lanciare la proposta: "Siamo pronti a vendere l’Arena al Pisa - disse il primo cittadino - e questa ipotesi l’abbiamo sempre tenuta in considerazione". Martedì sera, ospite de Il Nerazzurro a 50Canale, è stato il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, a ribadire l’interesse del club per l’acquisto. Ma le tempistiche restano ancora tutte da delineare. Il Comune tuttavia è andato avanti.

E il sindaco ha infatti incaricato gli uffici di acquisire tutti gli atti amministrativi dei Comuni di città nelle quali recentemente lo stadio di proprietà pubblica è passato nelle mani di privati: Bergamo, Frosinone e Udine, su tutte. Documenti che oggi possono aiutare a impostare una trattativa reale qualora il Pisa confermasse davvero l’interesse ad acquistare l’impianto. L’orizzonte temporale è ancora difficile da delineare ma servirà non meno di un anno per entrare nel vivo della trattativa vera e propria e lo si farà certamente passando da una stima terza che valuterà il valore dell’Arena Garibaldi. Successivamente Conti porterà in giunta un atto di indirizzo per inserire il bene nella lista delle proprietà pubbliche destinate all’alienazione (e dunque alla cessione a privati) e successivamente sarà il consiglio comunale a esprimersi sull’eventuale vendita, inserendo probabilmente una sorta di clausola che imponga all’acquirente (che sarà scelto quasi certamente attraverso una gara ad evidenza pubblica) di mantenere l’Arena come la "casa" dei nerazzurri.

Passaggi burocratici che richiederanno mesi di discussioni e di confronti pubblici nelle sedi istituzionali e che probabilmente partiranno solo dopo che il Pisa avrà avviato il cantiere per la costruzione del nuovo centro sportivo di Gagno e probabilmente non prima del prossimo autunno. La ratio che ha convinto il sindaco a immaginare di percorrere questa strada è duplice: da una parte consentire alla proprietà del club nerazzurro di poter acquisire un bene che messo a patrimonio permetterebbe di rendere la società nerazzurra finanziariamente molto più solida, dall’altra mettere al riparo le casse pubbliche da spese costanti per un impianto che richiede spesso evidenti interventi di risanamento strutturale per mantenerlo all’altezza di una squadra di calcio che ha l’ambizione di militare stabilmente nei principali campionati nazionali.

Del resto, che l’Arena sia un grande malato bisognoso di cure costanti è ormai chiaro a chiunque e la recente indagine geognostica disposta dall’amministrazione comunale per scattare una fotografia puntuale dello stato dell’arte e del bisogno di interventi sarà il punto di partenza per valutare definitivamente con una stima precisa il valore dell’immobile. Solo a quel punto, tra non prima di un anno, capiremo quale sarà il futuro ( e il destino) dello stadio: moderno, funzionale e al passo con i principali club del nostro calcio, oppure malato cronico da curare con interventi d’urgenza per tamponare le falle come è accaduto in questi anni quando il Comune è stato costretto a spendere centinaia di migliaia di euro per garantire un’adeguata ospitalità ai tifosi rifacendo, ad esempio, i bagni piuttosto che intervenendo con soluzioni-tampone per fari fronte alle criticità strutturali che via via si sono manifestate.