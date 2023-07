Certosa festival Il ricco programma Filo conduttore, musica ed emozioni

Musica, ricordi, emozioni: sono le note che compongono il Certosa Festival, giunto quest’anno alla XXIII edizione. Spettacoli che spaziano da passato a presente con un filo conduttore musicale che si snoda in tanti appuntamenti, in partenza il 7 luglio, che accompagneranno le serate calcesane fino al 17 settembre. "La musica è sicuramente un veicolo attraverso il quale la mente viaggia recuperando ricordi ed emozioni- afferma salvatore Ciulla, direttore artistico del festival-passato e presente si uniscono facendoci vivere e rivivere sensazioni incredibili. Sul filo della memoria, questa edizione propone una serie di spettacoli nei quali la musica si fa "voce narrante" incredibilmente potente". Si inizia con uno spettacolo di apertura in piazza Garibaldi, di fronte al palazzo comunale, con i Night Fisher, dal Rock Progressive Inglese a quello Italiano, per proseguire cambiando completamente genere, il 14 luglio sarà "La canzone fiorentina tra romanza e Lied". Non mancherà la musica classica che ci riporterà nella memoria storica con un omaggio a Pietro Mascagni nel Teatro Valgraziosa il 13 settembre. A fare da contrappunto concerti di musica emergente, napoletana, e a fine stagione anche un omaggio a Papa Francesco, con la "Leggenda dei tre compagni, prima vita del Santo di Assisi", una lettura drammatica cura di Salvatore Ciulla (voce recitante) e musiche di Antonio Ciulla eseguite dall’autore. La scelta dei luoghi è stata fatta con cura, la piazza prospicente il Municipio è luogo iconico, per descrivere il desiderio di condividere insieme la memoria individuale che si fa collettiva pur declinata in esperienze diverse. Presenti al Certosa Festival il Teatro Ragazzi, con la Compagnia I Chicchi d’Uva, che si esibiranno nella cornice del Teatrino degli Ulivi.

Alessandra Alderigi