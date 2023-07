Cerimonia a palazzo Gambacorti per il conferimento della cittadinanza ai nuovi italiani

Pisa, 18 luglio 2023. Cerimonia ufficiale nella sala Baleari di palazzo Gambacorti per il conferimento della cittadinanza italiana a 23 cittadine e cittadini. Hanno presenziato il Sindaco di Pisa Michele Conti insieme all'assessore con delega alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro. "Siamo orgogliosi di avervi con noi come nuovi cittadini. Quella di stamattina è stata una cerimonia molto emozionante - ha detto Gabriella Porcaro - Il regalo della Costituzione che abbiamo deciso di donare non è casuale perché è l'espressione di libertà della nostra nazione, raccoglie i diritti ma anche i doveri da rispettare. Come Comune, e io come assessore, siamo sempre a disposizione, potrete sempre confidare nel nostro supporto".

Tra i momenti particolarmente significativi quello di un'intera famiglia con genitori e due figli che hanno ricevuto la cittadinanza italiana. Nella cartellina consegnata a ogni nuovo cittadino oltre alla costituzione anche la bandiera italiana, l'inno d'Italia e un cartoncino che certifica il conferimento della cittadinanza.

La prossima cerimonia, che si svolgerà sempre a palazzo Gambacorti, è prevista per mercoledì 26 luglio.

M.B.