"Centrodestra diviso. Ha gettato la maschera ai consiglio di lunedì"

"Con forza e determinazione, abbiamo chiesto le dimissioni dell’onorevole Ziello, a seguito delle inaccettabili dichiarazioni rilasciate contro le studentesse e gli studenti pacificamente radunati, cui va la nostra solidarietà. La nostra richiesta non nasce in solitudine ma è accompagnata da quella di larga parte della società civile, un consenso ampio che dimostra la gravità delle parole di Ziello e la condivisione di un sentimento di profondo dissenso". Torna all’attacco il Coordinamento civico progressista (Pd, La Città delle Persone, Sinistra Unita + Europa, Riformisti per Pisa). "In consiglio - continuano – abbiamo assistito al tentativo maldestro di difesa da parte di Ziello, che ha attaccato le posizioni più moderate assunte dalle liste civiche del centrodestra, e alle parole di responsabilità del sindaco. E abbiamo visto l’atteggiamento contraddittorio del centrodestra, chiuso nella difesa corporativa su Ziello, la spaccatura col sindaco, che, pur stimgmatizzando le dichiarazioni di Ziello, non ha saputo o voluto prenderne nettamente le distanze. Si evidenzia la crisi interna al centrodestra e l’affinità di certi suoi esponenti con posizioni proprie della destra. Il consiglio di lunedì ha permesso di gettare la maschera. La nostra coalizione ha proposto in Consiglio Comunale diversi ordini del giorno, tutti bocciati. Abbiamo chiesto al Comune di Pisa di fare la sua parte, chiedendo alla polizia municipale presente in piazza relazione dettagliata al consiglio, alla dirigenza generale Aoup e Asl i dati quantitativi anonimi degli accessi al pronto soccorso, adoperarsi nei tavoli interistituzionali locali chiedendo chiarezza, sostenendo le famiglie vittime delle violenze. Abbiamo sollecitato le dimissioni dell’onorevole Ziello per le dichiarazioni contro i manifestanti, in contrasto con quanto indicato dal presidente della Repubblica e fatto presente di richiedere al questore di riferire in consiglio e se ritiene di poter proseguire nella funzione con la necessaria serenità valutando l’opportunità delle dimissioni. Proposte tutte bocciate. Rilanciamo con vigore l’impegno della coalizione civica e progressista, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva nelle piazze, con movimenti e associazioni, per promuovere la pace, contrastare ogni forma di violenza e lavorare per una società più giusta e solidale".