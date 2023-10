Centro sportivo, polemica ritardi: "I nostri sono fatti, non parole"

Continua a tenere banco il dibattito sul centro sportivo nerazzurro di Gagno. Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado ha infatti replicato al capogruppo di Diritti in Comune Ciccio Auletta. Il consigliere di opposizione infatti aveva dichiarato ieri come, alla luce dei documenti da lui richiesti in Comune, gli annunci fatti dalla società fossero "pura propaganda, dato che mancano tutti i documenti. Non è stata depositata neppure la richiesta di permesso a costruire". Carte alla mano infatti, era stata fatta presente la mancanza di un piano attuativo definitivo che dovrà essere soggetto successivamente a Vas (valutazione ambientale strategica), portando all’attenzione anche la risposta del dirigente comunale Daisy Ricci che aveva confermato la mancanza degli elaborati e della documentazione integrativa richiesta a luglio.

Ieri, dopo la partita del Pisa all’Arena Garibaldi, Giovanni Corrado ha replicato così ad Auletta: "C’è un detto milanese che recita: ‘Chi è capace di parlare spesso non è capace di fare’ - dichiara Corrado - Lasciamo parlare chi di professione sa parlare". Il direttore generale entra poi ancora più in profondità nel merito della vicenda: "Oggi il Pisa Sporting Club sta facendo qualcosa che in città non è mai esistita in oltre 100 anni di storia – prosegue Corrado –. Sono state fatte le pulci alle parole di mio padre. Forse si inizierà a ottobre, forse a novembre? Qual è il problema? Sono polemiche sterili. Lascio parlare chi vuole parlare, noi ci limitiamo a fare".

Per il momento tutto è fermo al documento relativo ai lavori di recinzione, pulizia e sgombero dell’area, propedeutici per i futuri interventi, pervenuto a maggio. A luglio erano stati poi chiesti da parte di Regione Toscana e Acque Spa, alcuni documenti integrativi. "Su alcune parti del progetto che concernono anche aspetti di tutela ambientale e paesaggistica - dichiarano gli uffici della Regione -, le azioni del piano attuativo risultano eludenti e rimandano ad approfondimenti da effettuare nelle fasi successive".