Centro Sportivo, ecco cosa serve I rilievi al Pisa di Regione e Acque

di Michele Bufalino

Pisa

Va avanti senza slittamenti l’iter che porterà alla posa della prima pietra per il "Training Centre" del Pisa Sporting Club nell’area di Gagno. La società nerazzurra infatti ha presentato negli scorsi giorni il proprio piano attuativo agli uffici del Comune di Pisa, ma alcune parti del progetto definitivo ad opera dei tecnici di Ati Project hanno reso necessarie delle integrazioni, dopo i pareri ricevuti da parte di Acque Spa e della Regione Toscana. L’iter, prima del rilascio dei permessi a costruire, dovrà passare dalla valutazione ambientale strategica (Vas). La procedura è uno strumento, previsto per legge, volto a proteggere e tutelare l’ambiente dai possibili impatti dovuti a piani e programmi. "Non c’è niente di nuovo rispetto a ciò che era previsto in origine - chiarisce l’assessore all’urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli, interpellato dalla redazione -. L’iter va avanti secondo le tempistiche previste senza alcuno slittamento". La posa della prima pietra quindi resta programmata per settembre 2023, come annunciato dalle ultime dichiarazioni del presidente del Pisa Giuseppe Corrado. L’area di Gagno infatti era stata pre-cantierizzata lo scorso 9 maggio. Fabio Bonci, tra i progettisti di Ati Project, raggiunto telefonicamente, conferma quanto detto dall’assessore Dringoli: "Ci aspettavamo da tempo che si rendesse necessaria la procedura Vas - dichiara Bonci -. Per progetti di portata e natura così importante e di tale complessità capita molto spesso. Per noi fa parte dell’iter regolare dei sviluppo del progetto stesso e ottempereremo con la documentazione adeguata lavorando assieme al committente seguendo le indicazioni degli uffici comunali".

Ati Project e il Pisa Sporting Club stanno parallelamente mettendo a punto quello che sarà il progetto esecutivo che permetterà di arrivare, una volta giunto il via a procedere, a gara con il general contractor. Rispetto al passato comunque, per la fase di consultazione della Vas, sono stati quasi dimezzate le tempistiche, passando da 90 a 45 giorni, secondo il D.L. 152 del 2021 di attuazione del Pnrr che ha agevolato questo passaggio burocratico. Queste le conclusioni dei tecnici del Comune di Pisa in merito alla procedura di Vas: "Si rende necessario ricorrere alla Vas al fine di approfondire e integrare le valutazioni ambientali tenendo presenti le osservazioni volte la sostenibilità ambientale degli interventi e prescrittive per la mitigazione eo compensazione degli impatti negativi".

Quali sono le integrazioni richieste ai progettisti di Ati Project per il progetto esecutivo? Come riportato nei documenti, la Regione Toscana, da parte degli uffici Direzione ambiente ed energia "su alcune parti del progetto che concernono anche aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, le azioni del piano attuativo risultano eludenti e rimandano ad approfondimenti da effettuare nelle fasi successive". Il piano attuativo del Pisa, per la Regione "riporta i dati rilevati nelle centraline vicine al sito di progetto, ma non indica quantitativamente, per la fase di esercizio, il carico emissivo determinato dalla proposta stessa anche in relazione al traffico indotto e il documento non chiarisce se l’intervento previsto rispetta i limiti di zona". Acque Spa, dal canto suo, ritiene "in questa fase vista la dimensione dell’intervento, non accoglibili le soluzioni progettuali proposte in materia di erogazione idrica, di scarichi fognari e depurazione reflui".