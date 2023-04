Centro rimpatri a Coltano Conti: "Sono contrario" Martinelli: "Inammissibile"

L’ipotesi di realizzare un Cpr a Coltano mette d’accordo il sindaco Michele Conti e il suo principale sfidante alle elezioni amministrative, Paolo Martinelli, candidato sindaco di centrosinistra e M5S. Entrambi sono contrari. Conti ritiene però che altrove nella nostra regione "vi siano zone più adeguate", mentre Martinelli boccia la soluzione su tutta la linea perché "la mia storia mi impedisce di ritenere ammissibili luoghi di permanenza forzata come quelli". Una presa di posizione netta che acuisce le differenze presenti nel suo campo politico con esponenti toscani di primo piano del Pd che invece ritengono che la Toscana abbia bisogno di un centro per i rimpatri. "Non ho ricevuto comunicazioni dal Viminale - osserva Conti - ma dico subito che sono contrario: riqualificare l’ex struttura militare per adibirla a Cpr richiederebbe un ingente impegno da parte dello Stato per la ristrutturazione e l’adeguamento, essendo da anni fatiscente. Ci saranno altre zone più adeguate nella nostra regione. Rilevo invece la profonda spaccatura nel Pd sull’argomento che, come al solito, scarica sui territori le beghe interne". Conti attacca la Regione e il Pd sulle infrastrutture: "La Fi-Pi-Li, con la telenovela della partecipata Toscana Strade Spa che doveva vedere la luce nel 2020 e di cui ancora non se ne conosce struttura e tempistiche, con le condizioni disastrate della superstrada e con la recente decisione dell’introduzione del pedaggio, rappresenta un fallimento in termini di ammodernamento infrastrutturale e sviluppo della Toscana. E imporre un pedaggio a discapito dei trasportatori con evidenti conseguenze di aumento dei costi del trasporto, finirebbe per ricadere sui cittadini. Occorre accelerare lo studio di fattibilità per collegamenti veloci Livorno-Pisa-Lucca, come una sorta di metropolitana di superficie, con fermate sull’asse interessato; oltre a uno studio per una nuova linea Pisa-Empoli in grado di ridurre a meno di 30 minuti il tempo di collegamento tra Pisa e Firenze e avvicinare così la costa all’Alta velocità". Sul tema dell’immigrazione, invece, secondo Martinelli, "certa politica deve smetterla con il cinismo, la propaganda e le scorciatoie e avere il coraggio di cambiare le leggi in vigore, promosse dalla destra, che di fatto favoriscono l’immigrazione illegale e la clandestinità e attivarsi per corridoi legali e reale condivisione europea dei flussi". E sull’ipotesi di un Cpr a Coltano: "Suona come un accanimento verso quel pezzo di città, diventato ormai l’idea automatica per qualunque soluzione non condivisa e calata dall’alto".

Gab. Mas.