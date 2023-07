Centro migranti in via Diotisalvi La prefettura getta acqua sul fuoco "Nessuna decisione è stata presa"

Una tempesta in un bicchier d’acqua. Almeno secondo la prefettura che attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere che nessuna decisione sul possibile arrivo dei migranti è stata presa. Nel documento firmato dal capo di gabinetto, si ricostruiscono i passaggi relativi alla possibile realizzazione di un Centro di accoglienza dei migranti in un edificio del Demanio in via Diotisalvi, a due passi dalla Torre. Ipotesi contrastata con fermezza da sindaco Michele Conti e dal centrodestra. "La prefettura - si legge nella nota - ha da tempo intrapreso un iter partecipato e condiviso con gli enti del territorio provinciale per individuare possibili soluzioni per assicurare l’accoglienza dei richiedenti asilo. In quest’ottica, il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, ha tenuto costanti interlocuzioni con tutti i sindaci della provincia, oltre a riunioni a cui hanno partecipato anche i gestori dei centri di accoglienza attivi e gli altri enti a vario titolo coinvolti nel sistema di

accoglienza. Nella riunione del 19 luglio è stato chiesto a tutti i sindaci di rappresentare le possibili soluzioni sui rispettivi territori e sono emerse nuove proposte, riferibili ai comuni di Volterra, Bientina, San Giuliano Terme e Vecchiano". E’ in quell’occasione, prosegue la prefettura, che "l’Agenzia del Demanio si è riservata di effettuare una ricognizione su base provinciale degli immobili demaniali idonei per le finalità dell’accoglienza" e il giorno dopo ha segnalato "alla prefettura, quale unica possibilità al momento potenzialmente disponibile, 5 immobili ubicati nel comune di Pisa, concedibili a uso governativo temporaneo". Era il 20 luglio e quel giorno, ricostruisce la prefettura, il prefetto ha informato via sms il sindaco Michele Conti, "segnalandogli tramite messaggistica elettronica l’indirizzo degli immobili messi a disposizione dal Demanio per le ulteriori valutazioni circa la possibilità di destinarli o meno all’accoglienza". Il 24 luglio, in un’altra riunione con i sindaci e gli enti gestori dei Cas e il Demanio, prosegue la prefettura, "è stata rappresentata a tutta l’assemblea l’esito della ricerca di immobili demaniali a livello provinciale" e gli unici disponibili erano proprio quelli di via Diotisalvi. Tuttavia, conclude la nota, "né allora (il 24 luglio, ndr) né ora alcuna decisione è stata assunta dalla prefettura, che peraltro ha sempre e comunque condiviso ogni passaggio con tutti i sindaci".

Gab. Mas.