Centro al Duomo di Pisa: "Ignorato il sindaco" - Ilaria Vallerini

di Ilaria Vallerini

Oggi sarà discusso in Consiglio comunale un question time presentato dal capogruppo della Lega, Edoardo Ziello, con tema di fondo la notizia circolata nelle ultime ore di un centro di accoglienza per immigrati vicino alla Torre. E una chiarificazione da parte del prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro e dal sindaco Michele Conti.Nel documento si chiede se "il prefetto abbia concordato con il sindaco tale struttura e se il rappresentante del governo locale avesse fornito notizia di ulteriori strutture idonee ad accogliere i richiedenti asilo". E si legge nel documento: "Alla provincia di Pisa sono stati assegnati quattrocento richiedenti asilo provenienti dalla quota complessiva di 3500 assegnata alla Toscana". E facendo riferimento alla notizia “bollente“ degli ultimi giorni prosegue: "La zona in questione (che sarebbe identificata nel Palazzo del Demanio, ubicato in via Diotisalvi ad angolo con via Cimabue, ndr) è già congestionata dall’elevato numero di studenti, lavoratori pendolari e turisti. Il quartiere soffre di alcune problematiche sulle quali l’amministrazione si sta battendo con il commercio abusivo e fenomeni di vandalismo. Quel fabbricato non è stato messo a disposizione quando il Comune di Pisa cercava strutture per far fronte all’emergenza abitativa e per garantire il diritto alla casa a tante famiglie pisane in difficoltà economica". "La creazione di un nuovo centro – si legge – per immigrati in quella zona sarebbe incompatibile con la vocazione turistica che deve mantenere".

A entrare a gamba tesa nel dibattito è anche l’Arci Pisa: "Uscendo dalla rete Sprar, il sindaco Conti ha scelto che fossero altri gli attori istituzionali a decidere sul delicatissimo tema dell’accoglienza, come la Prefettura, favorendo così una visione basata sull’emergenza invece di una gestione ordinaria e ordinata dell’accoglienza. Ha scelto, ripetiamo sempre per questioni ideologiche, di non scegliere, che è tutto l’opposto di quello che ci si aspetta da chi è chiamato ad amministrare una città e una comunità.