Cento anni, una leggenda Nicla, la tennista verace

Una città non può dirsi ’comunità’ se non sa riconoscere quanti le dettero lustro in qualsiasi campo. E’ il caso di Nicla Migliori della quale ricorrono i cent’anni dalla nascita, una data che merita di essere ricordata per i grandi meriti sportivi di questa atleta che fu per 17 volte ai vertici del tennis nazionale (due volte campionessa italiana nel singolo, sette volte nel doppio, otto nel doppio misto). Nicla nasce Artigiani, figlia di Pilade, il custode del Campo Littorio che, lasciata l’azienda del gas nel 1931, con l’inaugurazione del nuovo stadio va ad abitare con la sua famiglia nella ‘viareggina’ posta in un angolo del campo. Prima di Nicla erano nati Athos e Vasco che saranno entrambi giocatori del Pisa. Come ormai pochi ricorderanno, quando fu costruita l’Arena Garibaldi (Campo Littorio dal ‘31 al ‘43) uno spazio addossato a est della tribuna coperta era stato riservato al tennis. E’ qua che Nicla fece i suoi primi esercizi con la racchetta ma lo scoppio della guerra ne frenò le velleità agonistiche. Quando nel ‘46 tornò a calcare la terra rossa era diventata la ‘signora Migliori’ e così volle sempre chiamarsi lasciando il cognome da ragazza. Nel ‘47, a ventiquattro anni, conquista il titolo italiano nel doppio misto, in coppia con il grande Mario Belardinelli. Sarà il primo di cinque titoli consecutivi che vincerà in coppia con il tennista romano. Nel ’48 giunge seconda ai quarti di finale nel doppio femminile agli Internazionali di Roma e nel ‘50 è battuta in finale nel singolo dall’inglese Joan Curry. Dopo il primo titolo italiano ottenuto nel singolo (1951), Nicla è in semifinale di doppio nel parigino Roland Garros in coppia con Silvana Lazzarino (sconfitte dalle statunitensi Maureen Connolly e Julia Sampson). Nicla Migliori fu un atleta longeva. A trentadue anni, nel ‘55, vinse per la seconda volta il titolo assoluto nel singolare e per la quarta volta il titolo nel doppio, in coppia con Lea Pericoli. Vinse ancora tre titoli consecutivi nel doppio misto (dal ‘56 al ‘58), con partners diversi: Orlando Sirola, Giorgio Facchini e Sergio Jacobini. Nel doppio, si ripeté nel ‘59, nel ‘63 e nel ‘67, a quarantaquattro anni, ancora in coppia con Lea Pericoli, risultando la più anziana campionessa assoluta nella storia del tennis italiano.

Dopo il ritiro dallo sport attivo Nicla Migliori è stata capitana non giocatrice della nazionale di Federation Cup fino al ‘75. Pisana verace nel carattere, senza mai peli sulla lingua, concluse la sua esistenza nel 2008 dopo aver gestito per molti anni il Club Mediterraneo di tennis. Non le erano stati risparmiati grandi dolori come la morte, nel 1997, del figlio Fabio che era stato a lungo il suo più fidato collaboratore.

Renzo Castelli