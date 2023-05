Cento anni di ricerca Il compleanno del Cnr guarda al prossimo secolo

C’è un laser all’Ino-Cnr di Pisa che, unico in Italia, genera impulsi di luce di oltre 200.000 miliardi di watt, superiore alla potenza istantanea elettrica dell’intero pianeta e viene usato per studi di biomedicina. Questo è solo una delle "chicche" (presentata da Leonida Gizzi di Cnr-ino) che sono state apparecchiate per le centinaia di giovani che non curanti della pioggia, hanno visitato oltre 30 laboratori del più grande centro della ricerca italiano. L’occasione è stata quella delle celebrazioni del centenario dalla fondazione del Cnr. "Abbiamo aperto le porte della nostra Area a tutta la città di Pisa e alla Toscana, per raccontare i nostri studi di ogni giorno e le nostre scoperte. I nostri ricercatori hanno raccontato la scienza in modo divulgativo e coinvolgente, con loro "cartoline della ricerca", immagini significative dei loro studi e delle loro carriere. Veniamo da lontano e vogliamo andare ancora più lontano, lasciare alle prossime generazioni quel testimone di ricerca libera che ci ha consegnato Vito Volterra nel 1923.": ha detto il presidente del Cnr di Pisa, Antonello Provenzale.

Maria Chiara Carrozza, presidente nazionale del Cnr, aggiunge: "I tanti giovani presenti qui a Pisa hanno avuto l’opportunità di conoscere i diversi ambiti di ricerca in cui è impegnata la comunità di scienziate e scienziati del Cnr: fisica, energia e scienze della Terra, Internet, intelligenza artificiale e tecnologie digitali, frontiere del campo medico e biomedico, scienze dello spazio, e ancora, lo studio del clima e degli ecosistemi, anche quelli più lontani da noi, come i Poli, così importanti per comprendere il cambiamento climatico che stiamo attraversando. La giornata celebrativa aggiunge un nuovo tassello all’ampio programma di iniziative del Centenario del Cnr, con le quali stiamo girando il Paese con l’obiettivo di avvicinare la società al mondo scientifico e favorire una crescita culturale e una maggiore consapevolezza su quanto la ricerca può fare per migliorare il mondo in cui viviamo".

La giornalista scientifica, Silvia Bencivelli ha concluso la giornata con "La ricerca venuta dal futuro -100 anni del Cnr", un dialogo con la presidente Carrozza. Ad animare l’evento, c’è stato anche il disegnatore Gabriele Peddes già protagonista del progetto di divulgazione scientifica attraverso i fumetti "Comics&Science" del Cnr.