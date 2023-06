Cena sul Ponte, scatta il countdown Svelato il menù del gala più atteso

Un evento unico, che unisce suggestione, storia e sapori del territorio, una serata che diventa simbolo dell’inizio dell’estate pisana e che quest’anno sfiora le 500 presenze. Già sold out da diversi giorni, la Cena sul Ponte di Mezzo è l’appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Un appuntamento in anteprima tra le iniziative del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2023 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana. Le prelibatezze che saranno protagoniste della serata ci sono state svelate da Daniela Petraglia, presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, entusiasta per il lavoro portato avanti nonostante un giugno pisano già avviato: "è davvero un onore portare avanti un impegno che dimostra come la ristorazione pisana sia all’altezza di un evento con un così cospicuo numero di partecipanti- ha affermato- riuscire a organizzare una cena di qualità di queste dimensioni è una sfida non facile". Ecco il menù, rigorosamente a base di pesce fresco e di ingredienti di altissima qualità del nostro territorio. Come primo piatto un risotto mantecato al nero di seppia con una salsa di pesce alla viareggina, la cui realizzazione è stata distribuita tra due ristoratori: lo chef Giovanni Sani, titolare del ristorante la Tortuga per la salsa a base di pesce e lo chef Antonella Breschi, titolare del ristorante l’Artilafo, per preparazione del riso. A seguire filetti di baccalà cotto a bassa temperatura servito con una salsa allo zafferano, accompagnato da una caponata di verdure di stagione, la cui preparazione è stata affidata allo chef Stefano Fantozzi, presidente dell’Associazione Cuochi Pisani, allo chef Mario Masoni, proprietario dell’Osteria In Domo, e ad Andrea Tassone, chef del ristorante La Pergoletta. La cena si chiuderà con il dessert, un semifreddo al pistacchio preparato dallo chef Giuseppe D’Angelo, proprietario del ristorante la Clessidra. Una coordinazione impegnativa, il cui aspetto logistico è stato curato da Massimo Rutinelli, proprietario dell’Azienda Pasta dei Miracoli, uno degli sponsor attivi che hanno dato un contributo importante all’orchestrazione della cena, così come Gross Market, il panificio Borelli che porterà i sapori del pane toscano, e l’azienda Glou Glou che ha fornito le acque minerali.

Alessandra Alderigi