Cena sul Ponte: obiettivo accogliere "Un’attitudine per i ristoratori Occasione per contagiare tutti"

"Emozionatissimi e sommersi di chiamate". E’ la sera della cena sul Ponte di Mezzo che si aprirà alle 19.30. L’evento, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del quotidiano La Nazione, Avis Pisa, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, CollEventi e Associazione Cuochi Pisani. Ma c’è di più, visto che l’evento è una gustosa anteprima del cartellone di Arcobaleno d’estate 2023, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana insieme a La Nazione per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica (l’inaugurazione ufficiale sarà il 19 giugno a Firenze e a seguire una settimana di appuntamenti in tutta la Toscana).

"Stiamo definendo gli ultimi dettagli logistici – spiega Petraglia –. Continuiamo a ricevere richieste di partecipazione che, purtroppo, non possiamo soddisfare per limiti di spazio. Siamo sold out già da giorni". Ci saranno anche gli studenti dell’istituto alberghiero Matteotti e persone con sindrome Down dell’associazione Aipd di Pisa.

"La ristorazione è accoglienza, un’inclinazione naturale per i ristoratori quella di ricevere le persone: dobbiamo trasmetterla contagiando tutti", prosegue Petraglia. Parteciperà l’Associazione Volontari Italiani del Sangue con, di fatto, un’anteprima della World Blood Donor Day, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 organizzata dall’Avis il 14 giugno. Il menù, a base di pesce e di ingredienti di qualità del nostro territorio valorizzando l’offerta di Vetrina Toscana. Risotto mantecato al nero di seppia con una salsa di pesce alla viareggina: lo chef Giovanni Sani, titolare del Tortuga, si occuperà della salsa e la chef Antonella Breschi, titolare dell’Artilafo, del riso. A seguire filetti di baccalà cotto a bassa temperatura servito con una salsa allo zafferano, accompagnato da una caponata di verdure di stagione, affidata allo chef Stefano Fantozzi, presidente Associazione Cuochi Pisani, allo chef Mario Masoni, proprietario dell’Osteria In Domo, e ad Andrea Tassone, chef del ristorante La Pergoletta. Il dessert, un semifreddo al pistacchio dello chef Giuseppe D’Angelo, proprietario della Clessidra. Il ricavato andrà ad Afa, associazione fraternità e alleanza per far studiare i bimbi delle favelas.

A. C.