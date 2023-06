Cena sul Ponte: edizione dei record "Grande orgoglio per l’evento Buon cibo, impegno e speranza"

Come in un concerto che sta per iniziare tutti i musicisti sono pronti e gli spartiti aperti, ma la musica in questo caso è la melodia del gusto, e i concertisti i ristoratori pisani. La Cena sul Ponte di Mezzo rappresenta l’anteprima delle iniziative di "Toscana Arcobaleno d’estate 2023", l’insieme degli eventi promossi da Regione Toscana in collaborazione con La Nazione e con il supporto delle associazioni di categoria, in prima fila Confcommercio, che esprime il suo entusiasmo per questo evento tramite le parole del suo presidente Stefano Maestri Accesi: "E’ tutto pronto per l’evento più originale e suggestivo dell’estate pisana: nel magnifico scenario dei lungarni pisani al tramonto, quest’anno si è raggiunta la soglia record dei 500 ospiti invitati a gustare le prelibatezze declinate in un delizioso menù a base di pesce. Il nostro grazie va innanzitutto ai ristoratori professionisti, tutti magnifici, capitanati dalla straordinaria presidente Daniela Petraglia- sottolinea il presidente - è un orgoglio e una grande soddisfazione questa edizione 2023, un appuntamento assolutamente irrinunciabile per tutti coloro che l’hanno già sperimentata in passato, attesa con emozione e tanta curiosità da coloro che per la prima volta vi parteciperanno".

Un connubio perfetto tra la bellezza del centro storico cittadino e le eccellenze della cucina dei ristoratori pisani, che da settimane curano ogni dettaglio del menù, rigorosamente concertato tra gli chef dei locali partecipanti. Tante le richieste di partecipazione, al punto che è stato necessario ampliare i posti disponibili, fino al sold out raggiunto già la scorsa settimana. "L’edizione di quest’anno rappresenta anche, fortunata coincidenza, la prima uscita pubblica di gran parte della nuova Giunta comunale - afferma Maestri Accesi - dal Ponte di Mezzo, domani sera partirà anche un messaggio di impegno e speranza, con l’anticipazione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2023 organizzata dall’Avis. Sarebbe troppo lunga la lista dei ringraziamenti, ma come organizzatori accogliamo con immensa gioia e gratitudine gli studenti dell’istituto Matteotti e i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down. Perché questo è il fascino più profondo della cena sul ponte: una intera città che si riflette sulle acque del fiume, e si riscopre più bella, più unita e più solidale".

Alessandra Alderigi