Cena di solidarietà per Bachir e i bimbi Saharawi In 120 a tavola al circolo Arci di Marciana

Sabato 2 marzo alle 20, al Circolo Arci Operaio Marciana, si è svolta la cena per raccolta fondi organizzata dall’associazione Progetto Saharawi Cascina per sostenere il progetto sanitario del piccolo ambasciatore di pace Bachir che da anni vive a Cascina e tenere alta l’attenzione delle persone sulla causa saharawi

“120 grazie!!! "Travolti da un’ondata di affetto verso Bachir – scrivono gli organizzatori, ringraziamo una per una le 120 persone che sabato sera hanno scelto di esser con noi per sostenere l’importante percorso sanitario del nostro piccolo ambasciatore di Pace! Un ringraziamento speciale va anche al Circolo Operaio Arci Marciana per l’accoglienza e la perfetta organizzazione".

"Viviamo un presente difficile – continuano i volontari e le volontarie dell’associazione Progetto Saharawi Cascina – , fatto di guerre e violenza, in cui il conflitto in ucraina e il massacro del popolo palestinese ci spingono ogni giorno a riflettere sulla pace e sui diritti calpestati e a chiedere con fermezza il cessate il fuoco. In questo contesto non possiamo però dimenticarci la causa saharawi: un popolo abbandonato che dal 1975 attende di veder riconosciuto l’inviolabile diritto all’autodeterminazione".