Cena di beneficenza ai piedi della Torre

PISA

Martedì 27 giugno il Museo dell’Opera Primaziale di Pisa ospita la cena di beneficenza organizzata dal Gruppo San Rossore in favore della Fondazione Arpa. Il Gruppo San Rossore è da sempre vicino alla Fondazione Arpa, per questo ha deciso di devolvere parte del ricavato della cena alla Fondazione stessa. Numerosi sono i progetti che i due enti hanno deciso di portare avanti insieme, che verranno annunciati al termine della cena.

L’evento sarà inoltre teatro della presentazione del terzo numero della rivista San Rossore InForma, periodico di interesse medico-culturale sviluppato da San Rossore Sport Village, Casa di Cura San Rossore e San Rossore Dental Unit.

Il tema del nuovo numero di San Rossore InForma è la donna: i suoi punti di forza e i suoi bisogni sono gli aspetti attorno cui sono stati costruiti gli articoli, per la stesura dei quali è stata coinvolta l’Opera Primaziale Pisana, che quest’anno compie 850 anni. In virtù di ciò è stato scelto il Duomo come location dell’evento: la cena, infatti, si svolgerà ai piedi della Torre di Pisa, la “donna pisana” per eccellenza.