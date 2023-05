Il sindaco di Pisa chiede il riconoscimento Igp per la cecina: “Valorizziamo un nostro simbolo”

“Valorizzare la tradizione agricola ed agroalimentare pisana e uno dei suoi simboli, la cecina, la farinata di ceci cotta in forno, una ricetta povera che rappresenta e racchiude la nostra identità”, ha dichiarato il primo cittadino a caccia del bis alle elezioni amministrative per cui si vota domenica e lunedì.

“Tra le eccellenze italiane c'è l'enogastronomia - ha osservato ancora Conti - dove il Made in Italy è sinonimo di qualità. La tipicità e l'autenticità delle nostre produzioni agroalimentari rappresentano un valore aggiunto che va difeso e tutelato. Per questo abbiamo intenzione di avviare, prima sul territorio, e poi con il ministero un percorso condiviso per arrivare al riconoscimento Igp e alla tutela della 'cecina’ un simbolo povero ma autentico, tradizionale e identitario della storia enogastronomica pisana”.