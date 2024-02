Cecchelli spicca il volo: "Mai nessuno indietro"

di Enrico Mattia Del Punta

SAN GIULIANO

"Abbiamo costruito un nido, per i prossimi 5 anni è arrivato il momento di spiccare il volo" apre così con una metafora, il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Matteo Cecchelli, l’incontro di presentazione a Pappiana della candidatura per le amministrative di giugno a San Giuliano. Nel circolo Arci della frazione sono presenti i protagonisti di quella che sarà una corsa nel segno della continuità: "La caparbietà – ha detto Cecchelli ai suoi -, che abbiamo messo nel trovare soluzione ai problemi, è stato l’ingrediente segreto di questi dieci anni. La chiave vincente per chi vuole governare San Giuliano è quella di non lasciare mai nessuno indietro". Al tavolo dietro allo striscione con i quattro simboli delle forze politiche di coalizione, due civiche "Futura per San Giuliano" e "Democratici, riformisti, insieme" e "Partito Democratico" e "Sinistra Unita", ci sono i quattro rappresentanti delle liste, più il sindaco uscente Sergio Di Maio. "Forze politiche diverse unite da obiettivi comuni" dice Massimo Pancrazi della lista civica "Futura". "San Giuliano non può esimersi da un’analisi di contesto di ciò che ci circonda – è l’intervento di Marco Balatresi della lista civica Democratici Riformisti Insieme -, come i proclami delle forze di centrodestra che cercano consensi attuando uno stato repressivo con precettazioni agli scioperi e ragazzi manganellati fuori dalle scuole". L’episodio di venerdì mattina, con le cariche della polizia agli studenti in corteo in via San Frediano a Pisa è sulla bocca di tutti. Ma la bordata la tira il sindaco uscente Di Maio: "Dall’altra parte – dice riferendosi al centrodestra -, non hanno preso una netta posizione di condanna. Manifestare è un diritto. La candidata Ilaria Boggi – è la provocazione che fa il primo cittadino -, vorremmo sapere qual è la sua posizione".

Gli interventi continuano, con Iacopo Cambi di Sinistra Unita che ripercorre le fasi che hanno portato alla scelta di Cecchelli candidato: "Ringraziamo il Pd – dice Cambi, ex rifondazione -, per il passo importante compiuto di rinunciare alle primarie così da averci permesso una discussione alla pari senza tatticismi del nome del candidato". Dentro Sinistra Unita, Sinistra Italiana e quel che rimane di Sinistra Civica Ecologista, ma anche ci tiene a sottolinearlo Cambi "ci sono i comunisti, lo dico fieramente, perché sono quelli che hanno scritto la nostra costituzione e liberato il paese dei fascisti", seguono applausi e schiamazzi di approvazione dal fondo della sala. Attimi di commozione per il sindaco uscente Di Maio che abbraccia l’assessore al bilancio della sua Giunta, ora candidato. Prima dell’intervento finale di Cecchelli, anche Aldo Bronzini, segretario comunale Pd, che ripercorre il curriculum politico del candidato: "Ha da sempre capito che per battere la destra era necessario presentarci uniti, e ha sempre lavorato in questa direzione".