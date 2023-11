"C’è chi si è giocato 200mila euro in poco"

"Ci raduniamo qui due volte a settimana per lo sportello (merc e ven), c’è poi il gruppo di auto-aiuto il mercoledì, seguiamo 14 persone con diverse dipenze da ludopatici ad alcolisti ai tossicodipendenti. L’età media? Dai 30 ai 55". Il personale volontario. "5 gli operatori fissi (Anna Finocchi è la responsabile, poi, oltre a me, Paolo operatore sociale, due piscologhe Giada e Greta), più l’ingegnere informatico che presta servizio quando c’è bisogno. Per l’anti usura abbiamo Virgilio. Chi sono i 14? "Persone che hanno perso il lavoro, persone che non possono lavorare e che lavorano ma che non si sono rivolte ad altri enti per mantenere la loro privacy, ludopatici che si sono giocati anche 200mila euro in pochi anni. Si sono accavallati i debiti e, nonostante due stipendi, vivono in condizione di indigenza". Lavoriamo con le scuole nei licei scientifico e classico. Quest’anno anche con la terza media".