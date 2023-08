C’è anche il ‘si’ di Confcommercio "Ok alla task-force chiesta da Conti"

"Siamo pronti a fare la nostra parte e a collaborare in piena sinergia con amministrazione comunale e forze dell’ordine: sicurezza e legalità sono temi fondamentali, siamo favorevoli alla task force annunciata dal sindaco a contrasto di tutte le attività illegali e improvvisate, per la tutela di tutti gli imprenditori e i commercianti che lavorano rispettando licenze, regolamenti e adempimenti". Lo assicura il presidente di Confcommercio, Stefano Maestri Accesi, dopo l’intervento del sindaco Michele Conti in seguito alle violenze degli ultimi giorni avvenuti in centro, ma anche riferendosi ai controlli che il primo cittadino ha promesso di avviare nei prossimi giorni, dopo l’incendio avvenuto in via Vespucci che ha distrutto un fondo commerciale e fortemente danneggiato l’appartamento al piano di sopra, per verificare la correttezza dei contratti di locazione e il rispetto delle normative edilizie vigenti.

"Siamo a fianco degli imprenditori – sottolinea Maestri Accesi – che operano in modo legale e da sempre promuoviamo azioni contro l’abusivismo e in favore della legalità. Già 10 anni fa abbiamo sollevato il problema quando avviammo un censimento sulle attività commerciali per verificare quelle che operavano effettivamente nel rispetto delle regole, constatando che molte di queste purtroppo non rispettano le necessarie normative sull’igiene, la sicurezza e la regolarità contributiva dei dipendenti". "Ovviamente non facciamo di tutta l’erba un fascio – continua Maestri Accesi –, ma sicuramente ci sono attività che queste regole non le stanno rispettando, e su queste bisogna intervenire subito. Confcommercio c’è ed è pronta a garantire la massima collaborazione".

Per quanto riguarda la sicurezza e gli scontri tra diverse fazioni di spacciatori, invece, il presidente di Confcommercio osserva che "le violenze purtroppo sono sempre più frequenti e il mancato rispetto delle regole può portare a situazioni estremamente pericolose, come dimostra l’incendio in via Vespucci: è un momento difficile, in cui ognuno deve fare la propria parte per risolvere in modo efficace e definitivo i problemi che minacciano la sicurezza di negozi, locali e attività".

"Per imprenditori e commercianti il problema è doppio - conclude - e riguarda sia l’aspetto della sicurezza che quello economico. E’ normale che le aree dove prospera la delinquenza siano meno vivibili e meno frequentate da cittadini, visitatori e turisti, con inevitabili rimesse per chi invece lavora e investe nella sua regolare attività".