Cavalli: Tobacco Flower torna alla vita e alla vittoria. Gli avevano dato fuoco

Pisa, 24 marzo 2022 - La sua storia aveva commosso l’Italia. Adesso è diventata una favola. Tobacco Flower, il purosangue, a cui un artiere nel maggio scorso aveva letteralmente dato fuoco, ieri sulla pista di San Rossore a Pisa, ha vinto la sua prima corsa. Già sembrava un miracolo averlo visto debuttare in pista il giorno dell’Epifania sempre al Prato degli Escoli.

Tobacco si era salvato per miracolo dalle gravi ustioni. Decisivo il fatto che vicino al box del cavallo ci fosse una fontana, fondamentale per spegnere il fuoco e che fosse nei pressi della clinica veterinaria di San Rossore, per cui le cure furono immediate.

C’è stato poi un lungo periodo di cure e convalescenze e le coccole della...mamma Francesca Gori. Tobacco infatti è un cocco di famiglia. E’ nato all’allevamento La Ciprea di Bibbona. Ed era in allenamento dal marito Devis Grilli. Come si diceva il suo caso ha commosso l’Italia. In tanti si sono prodigati per far avere i migliori pomate necessarie alla cura dopo le gravi ustioni riportate.

C’è stato poi un fondamentale lavoro di recupero psicologico del cavallo che grazie alle attenzioni di Francesca Gori ha ricominciato ad avere fiducia negli uomini. Anzi è andato oltre, perchè è riuscito a recuperare prima dei tempi previsti. E come si diceva sembrava già un miracolo vederlo in pista.

Da quel momento è diventato il beniamino di tutti gli appassionati. Oggi poi l’insperato successo oggi nella prima corsa della riunione di Pisa, il premio «Giulio Strada». Tobacco ha dato vita ad un entusiasmante duello con Magia. Alla fine, dimostrando grande carattere, Tobacco con in sella Andrea Lucisano l’ha spuntata nei confronti di Magia e Antonio Siri, fantino del Palio di Siena che ogni tanto si diletta con profitto come gentlemen nelle corse all’ippodromo.