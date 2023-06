"Cavalieri e le altre: ognuno faccia la sua parte"

di Gabriele Masiero

PISA

Prevenzione e programmazione degli interventi per scongiurare il rischio di chiusura prolungate delle chiese monumentali pisane. E’ la ricetta dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto per far fronte alle difficoltà che da anni attanagliano il patrimonio artistico ecclesiale, comprese chiese che non sono di proprietà ecclesiastica. "La chiesa dei Cavalieri – spiega il vescovo – è stata chiusa su ordine del demanio dello Stato, attraverso una Pec, non sicuro che il tetto della stessa non fosse in pericolo. Si è pure appreso che da 5 anni la Soprintendenza avrebbe dovuto ispezionare il tetto e decidere se e come metterlo in sicurezza. A questo punto l’unica cosa che abbiamo dovuto fare è chiuderla, con la richiesta di riconsegnare le chiavi. Le restituiremo non appena gli enti interessati e coinvolti sottoscriveranno un verbale di riconsegna. Ovviamente toccherà all’ente proprietario pensare al restauro strutturale della chiesa".

Non è l’unica chiesa in città a fare i conti con sofferenze pluriennali. A che punto sono gli interventi a San Francesco?

"Come tutti possono vedere la facciata è stata liberata dalle impalcature. Ma all’interno è tutto fermo ed è rimasto come al momento della chiusura, quando sono state erette impalcature che puntellano il tetto. Anche in questo caso stiamo parlando di un bene culturale che appartiene allo Stato che, quindi, deve provvedere al suo restauro. I frati conventuali che gestiscono la parrocchia di San Francesco, suppliscono all’inagibilità della chiesa, celebrando nel chiostro oppure, quando non c’è tempo buono, nella chiesa di Santa Cecilia. Anche in questo caso, non può essere la comunità ecclesiale a risolvere la criticità, nonostante in passato tanto abbia fatto e speso per provvedere a un minimo di manutenzione di questa immensa chiesa. Il compito principale di un parroco è quello della cura pastorale del popolo cristiano".

Sta dicendo che sulle condizioni strutturali è necessario un lavoro di prevenzione?

"Laddove la comunità cristiana è attiva e la chiesa è abitata, c’è anche un’osservazione più attenta delle strutture ed è possibile segnalare eventuali problemi, anche perché con il passare del tempo le strutture invecchiano e ‘decadono’ come è successo al tetto di Santa Marta dove, senza che ci fosse alcuna infiltrazione di acqua piovana a distanza di pochi mesi sono collassate due terzere, provocando la chiusura della chiesa e l’inizio di imponenti lavori di restauro che comporteranno una spesa estremamente pesante, ma che stiamo già affrontando con decisione, confidando nella Provvidenza, oltre che nell’aiuto di quanti sono sensibili alle opere d’arte. La necessità di reperire fondi per compiere questi restauri strutturali sempre più costosi e complessi, e che riguardano complessi monumentali di indubbio valore storico e artistico, chiede che ogni istituzione faccia la sua parte. Le comunità cristiane anzitutto, ma anche istituzioni culturali e fondazioni".

In città si è già fatto ricorso a queste forme di finanziamento?

"La Fondazione Pisa ha contribuito e sta contribuendo su non poche chiese, come il Carmine che verrà presto restituita al culto, completamente restaurata, ma anche su San Martino, per la quale è cominciato il lavoro di restauro che purtroppo si presenta assai più complesso di quanto era sembrato in un primo momento; sappiamo bene quali siano i limiti alle possibilità di intervento della Fondazione che non ha nei propri obiettivi le coperture e gli impianti e sappiamo pure che gli interventi che la Cei sostiene con i fondi dell’8x1000 non riguardano solo gli edifici ecclesiastici della città ma tutte le chiese delle 165 parrocchie della diocesi. E anche la diocesi ha possibilità economiche assai limitate, tanto che per la chiesa di San Paolo dovrà ancora pagare due mutui per moltissimi anni".

La coperta quindi è corta.

"Purtroppo, sì. E i bisogni sono sempre più impellenti. Occorre concertare programmi condivisi, dove il poco di ciascuno può diventare il sufficiente per tutti. Ciò è possibile se si cura costantemente ciò che si evidenzia ogni giorno, senza attendere che situazioni sanabili diventino disastri irreparabili. Non basta la buona volontà di qualcuno, bensì la condivisione di tutti".