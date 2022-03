Cassiera coraggiosa mette in fuga il bandito

Violenze in famiglia, ancora due gravi episodi nel giro di poche ore nell’area pisana. Il primo e pisodio sabato mattina nel quartiere di Porta a Mare. La richiesta di aiuto da una donna aggredita al culmine di una violenta lite con il marito. L’uomo, ha raccontato lei, l’aveva strattonata con forza, facendole perdere l’equilibrio e quindi facendole sbattere la testa a terra, per poi allontanarsi senza neanche preoccuparsi delle sue condizioni. La donna, visitata al pronto soccorso, è stata poi dimessa, ma l’episodio – a quanto pare non il primo – ha consenito di attivare la procedura per il cosiddetto Codice Rosso, cosventuali antefatti e consentire di riferire con immediatezza, mentre sono in corso gli accerta,emto da parte della Sezione specializzata per i Reati contro la persona della Squadra Mobile. Un analogo episodio intorno alle 2 di notte a San Giuliano Terme. A chiedere aiuto, chiamando i soccorsi e la centrale operativa della Questura, una donna minacciata con un martello dal marito, anche in questo caso al culmine di un acceso diverbio. Sul posto, oltre gli agenti, sono intervenuti i soccorritori del 118, attivati dalla Polizia, che hanno portato la donna in ospedale a Cisanello. Successivamente lei ed i i figli minori sono stati affidati ad una struttura protetta. E un’altra donna, dipendente del supermercato, è la protagonista di una rapina sventata alla Lidl di Ghezzano. La signora si stava preparando per chiudere la cassa ed uscire, dopo la chiusura del centro commerciale, quando è stata avvicinata da un uomo con indosso un casco di colore bianco e celeste da motociclista, la visiera abbassata e un passamontagna nero. Lo sconosciuto, piuttosto alto e donna descrive ai poliziotti presumibilmente italiano, impugnava una pistola – ancora non è chiaro se un’arma vera e propria o una scacciacani – e gliel’ha puntata contro, ordinandole con ...