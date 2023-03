Caso Rossi, evento sold out

La storia è nota. L’8 marzo del 2013, quindi esattamente dieci anni fa, David Rossi, 52 anni, muore precipitando da una finestra di Rocca Salimbeni, sede del Monte dei Paschi di Siena, della cui Fondazione è il responsabile della comunicazione. Da allora indagini, congetture, controgetture, fiumi di parole, querele, perfino una commissione parlamentare. A questo intreccio di vicende che hanno contribuito a turbare e a confondere ulteriormente l’opinione pubblica, ha cercato di dare una risposta con un libro Tommaso Strambi, collega responsabile della redazione di Viareggio-Versilia dopo esserlo stato a Pisa e, prima proprio a Siena dove ebbe modo di conoscere e di diventare amico di David Rossi. Il libro, che è edito da Baldini + Castoldi, ha per titolo “Siena, la sua banca e una scomoda verità. Chi ha tradito David Rossi”. La presentazione, con l’organizzazione della libreria Ghibellina, ha avuto luogo nella splendida gipsoteca di piazza San Paolo all’Orto facendo registrare un “tutto esaurito”.

A dialogare con l’autore i due colleghi giornalisti Sebastiano Mondadori e David Taddei, coordinati da Renzo Castelli. Fra i presenti anche il prefetto Maria Luisa D’Alessandro. Tommaso Strambi è un autore noto avendo già dato alle stampe libri di successo quali “I compagni del Monte” e “Vite deragliate” ma in questa sua ultima opera, oltre a elementi di ricerca molto accurati, è riuscito a introdurre anche il sentimento di chi aveva conosciuto molto da vicino la vittima (“Con David facevamo footing insime”, ha detto fra l’altro). E’ questo un aspetto particolare dell’opera che è stato sottolineato da Sebastiano Mondadori, lui stesso autore di una quindicina di libri fra saggi e romanzi e già finalista di un premio “Strega”. Ma se Mondadori ha analizzato il particolare aspetto, anche affettivo, che ha mosso Tommaso Strambi a questa sua ricerca, l’altro collega intervenuto, David Taddei, a sua volta intimo amico della vittima, ha analizzato il libro nel suo aspetto più tecnico avendo ricoperto in quegli anni incarichi di responsabilità (portavoce e anche capo di gabinetto) di sindaci storici quali furono Pierluigi Piccini, Maurizio Cenni, Franco Ceccuzzi in una città nella quale le vicende municipali erano legate a filo doppio a quelle della banca più vecchia del mondo. Quando Tommaso Strambi, con proprietà di linguaggio e forte coinvolgimento emotivo, ha denunciato il mare di notizie, spesso improprie, che hanno accompagnato in questi anni quel tragico episodio, David Taddei ha rappresentato una valida spalla nella narrazione dell’autore. Vigile testimone del suo racconto, attento che i fatti venissero descritti con aderenza massima alla verità. Una scomoda verità, appunto.

R.P.