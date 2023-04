"Case popolari, ecco la verità Ci sono ed è ora di assegnarle"

Una linea colorata tracciata sull’asfalto che lega il palazzo di Apes con il Comune di Pisa. È la denuncia che la coalizione di Una città in comune e Unione Popolare, con candidato sindaco Ciccio Auletta, ha messo in scena ieri mattina per segnalare lo stato "emergenziale" degli immobili pubblici. "Una situazione insostenibile" emersa da un’inchiesta che la coalizione ha svolto tramite un questionario rivolto agli inquilini delle case popolari. "Abbiamo diffuso questo sondaggio per interloquire direttamente con chi oggi è lasciato solo – spiega Giulia Contini, candidata al consiglio comunale -. Lo stato degli immobili pubblici è pessimo, non vengono effettuate manutenzioni, gli assegnatari vivono in alloggi insalubri, non riescono a comunicare con Apes, denunciano la presenza di alloggi pubblici vuoti". Il quadro che emerge dalle risposte raccolte nei quartieri del Cep, di Cisanello, Gagno, i Passi e Sant’Ermete, vede due temi affiorare più di tutti: "La presenza di alloggi vuoti e una comunicazione assente" sottolinea Contini. La linea tracciata a terra è un simbolo per chi vuole "riannodare le fila tra comune e Apes – commenta il candidato sindaco Ciccio Auletta -. La giunta Conti ha responsabilità enormi rispetto alla questione, il bando per le case popolari pubblicato nel 2020 è stato ritirato perché incostituzionale e il successivo è stato pubblicato solo nel maggio 2022 con la previsione che la graduatoria provvisoria sarebbe uscita entro il 19 dicembre 2022. Ad oggi, ancora non pervenuta – denuncia Auletta, che rilancia le proposte del suo programma di governo -. Dal primo giorno ci impegneremo per interventi radicali di modifica sia della gestione del patrimonio pubblico sia del mercato dell’edilizia privata, come l’aumento degli alloggi, la programmazione delle manutenzioni straordinarie con controlli su quelle ordinarie, una creazione di canali comunicativi efficaci, report bimestrali alla cittadinanza e una modifica del regolamento sul recupero delle morosità rimodulando al contempo i canoni Erp".

Enrico Mattia Del Punta