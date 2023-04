"Case popolari che mancano e nessuna tregua sugli sfratti" Inquilini in stato di agitazione

Proclamazione dello stato di agitazione degli inquilini delle case popolari e degli alloggi degli enti previdenziali Inps, dei residenti in affittacamere, degli abitanti in affitto privato riuniti in comitati, convocazione di assemblee di zona per promuovere la mobilitazione, avvio di esposti alla Procura della repubblica sulle condizioni insalubri in cui vivono gli inquilini di alloggi Erp, sulla destinazione dei fondi pubblici a favore di proprietari di affittacamere privati anziché nella sistemazione degli alloggi pubblici, presidio a oltranza degli alloggi delle famiglie sotto sfratto affinché "venga garantito il passaggio da casa a casa", l’indizione di una manifestazione prolungata tutto maggio "per avere risposte sull’assegnazione tramite progetto di autorecupero dei 35 alloggi di Sant’Ermete in via di sistemazione da parte della comunità di quartiere". È quanto deciso all’assemblea pubblica in Sant’Ermete che ha visto coinvolti i comitati delle case popolari nella piazza delle case popolari incompiute. Alla luce :– spiegano dall’assemblea – delle mancate risposte dal Comune sulla proposta di autoriecupero dei 35 alloggi disabitati". "Il 10 maggio ci sarà l’udienza in tribunale tra Apes e Pro.ter rispetto al contenzioso sul fallimento del progetto di costruzione dei 33 alloggi. Nonostante le rassicurazioni di assessori e esponenti politici - continua la nota – non c’è certezza sui tempi di realizzazione delle costruzioni né sui finanziamenti, e che si reitera il pericolo di appalti di lavori senza controllo pubblico. Lo spazio sociale al piano terra del blocco da 39 alloggi di Sant’Ermete doveva essere consegnato, ma risulta ancora chiuso e i lavori mai iniziati. Non c’è traccia delle manutenzioni e riqualificazioni dei blocchi di alloggi popolari con i fondi Pinqua, lasciando nel limbo centinaia di nuclei familiari che vivono in case fatiscenti e senza manutenzione. E la campagna elettorale non sospende – nonostante le precedenti richieste del consiglio comunale – l’utilizzo della forza pubblica nell’esecuzione dei numerosi sfratti previsti nei prossimi mesi".