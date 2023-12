Case di comunità coi fondi Pnrr: "Occasione di servizi migliori ma non per la destra pisana"

"La maggioranza di centrodestra ha bocciato il nostro ordine del giorno che impegnava, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, il sindaco e la giunta su specifici obiettivi importanti per la comunità: farsi garante dell’effettiva realizzazione delle Case di Comunità di via Garibaldi e Marina di Pisa la cui realizzazione è prevista da fondi Pnrr e promuovere un’azione propositiva e determinata in sede di assemblea dei soci della Società della Salute Pisana e stimolare la Conferenza aziendale dei sindaci data la necessità di iniziare da subito a programmare l’organizzazione delle future due strutture". Lo denunciano i consiglieri comunali de La Città delle Persone, Paolo Martinelli, Emilia Lacroce, e Gianluca Gionfriddo. Il documento del gruppo di opposizione intendeva impegnare l’amministrazione comunale a "individuare da subito fonti di finanziamento adeguate per il funzionamento delle case della comunità, lavorare a un’integrazione socio-sanitaria effettiva per una completa presa in carico della persona attraverso equipe multiprofessionali composte da personale sanitario e infermieristico, assistenti sociali, psicologi, operatori sociali garantendo un punto di accesso di prossimità come luogo di accoglienza, decodifica, orientamento e presa in carico del bisogno socio sanitario espresso dalla persona; garantire la partecipazione della comunità nella rilevazione dei bisogni; garantire la partecipazione del terzo settore nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche e dei servizi di risposta al bisogno; stimolare la Conferenza dei sindaci data la necessità di iniziare da subito ad aprire un tavolo di co-programmazione per la definizione dei bisogni e dei servizi in risposta ai bisogni per la Casa di Comunità spoke di Marina di Pisa". "Parliamo di occasioni straordinarie di cambiamento del sistema di presa in carico - concludono i consiglieri - ed è dovere dell’amministrazione utilizzare al meglio questa opportunità, con programmazione specifica, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e del terzo settore". La Città delle Persone ha presentato anche unordine del giorno per contrastare il gioco d’azzardo che, solo nel Comune di Pisa, "tra il 2020 e il 2022 ha movimentato circa 416 milioni ed è tra i fattori scatenanti di fenomeni degenerativi, economici e sociali, dalla dipendenza patologica ai collegamenti con il crimine organizzato, fino a livelli gravissimi di indebitamento, che coinvolgono soprattutto le fasce meno abbienti della popolazione". Il documento è stato approvato dal consiglio comunale e dà un indirizzo per contrastare il fenomeno.