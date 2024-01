Cascina, un bando per contributi in ambito sportivo

Cascina 24 gennaio 2024- Il Comune intende sostenere, anche per il 2024, l’attività dei soggetti organizzatori di iniziative tese a potenziare l’offerta sportiva in favore della collettività. Per questo ha stanziato risorse per 15.000 euro sul bilancio 2024, riservandosi la facoltà di incrementare la dotazione economica dedicata all’intervento, tenendo conto delle domande pervenute e delle disponibilità economiche. “Questo bando – sottolinea l’assessora allo sport Francesca Mori – ha lo scopo di incentivare le iniziative di promozione sportiva che possano stimolare uno stile di vita sano e rappresentare l’offerta sportiva presente sul nostro territorio attraverso momenti di condivisione. La nostra amministrazione crede che lo sport sia un importante momento di crescita individuale, di formazione e di inclusione. Invitiamo pertanto le associazioni e gli enti a presentare i loro progetti”. Sono ammessi a partecipare al bando le associazioni e gli enti senza scopo di lucro operanti in ambito sportivo, con sede legale nel territorio della provincia di Pisa, che non costituiscano articolazione di partiti politici o organizzazioni sindacali. È possibile partecipare con un’unica e sola iniziativa, già realizzata o da realizzarsi nel territorio del Comune di Cascina nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Tali iniziative non devono avere scopo di lucro, oltre a non dover contrastare con i princìpi e gli ideali espressi dalla Costituzione italiana né con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti del Comune di Cascina. Le istanze di partecipazione al bando dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 24 del 15 aprile 2024, con una delle seguenti modalità: tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo [email protected] indicando come oggetto “Contributi ordinari in ambito sportivo - anno 2024”; tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo (Cascina - Corso Matteotti n. 90) indicando il destinatario (Comune di Cascina, Servizio Cultura e Sport, Viale Comaschi 116 Cascina - PI), il mittente e l’oggetto “Contributi ordinari in ambito sportivo - anno 2024”.