Cascina (Pisa), 12 settembre 2020 - "Quella della Toscana è una sfida chiave, come l'Emilia Romagna". Parola di Mattia Santori, leader delle Sardine, giunto a Cascina, per una manifestazione altamente simbolica. Nel comune in cui Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle regionali, ha fatto il sindaco.

Un Santori che tra l'altro si presenta anche all'altro comizio di Cascina, quello dei Cinque Stelle (in una giornata politicamente densa per la cittadina). Santori, sostenitore del no al referendum sul taglio dei parlamentari, si presenta a quella che è anche una manifestazione per il sì. E avviene qualche battibecco con i grillini.

Poi torna a parlare delle regionali: "Volevamo un'intesa per le regionali tra Cinque Stelle e Pd ma non è mai arrivata. Noi siamo qui e ci mettiamo in prima linea come accaduto in Emilia Romagna. La Toscana è una seconda Emilia Romagna. Aver fatto tutta questa fatica là per poi ritrovarsi a rischiare la caduta della Toscana non ha senso. Noi ci siamo ma la gente deve capire che non possiamo costringere Pd e M5S a allearsi".

