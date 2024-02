Cascina, sabato la cerimonia per le Nozze d'Oro

Cascina 1 febbraio 2024- Sabato 3 febbraio, a partire dalle 15, la sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro ospiterà la cerimonia delle Nozze d’Oro. Il Comune di Cascina torna dunque a festeggiare gli anniversari dei 50 anni di matrimonio dopo il lungo stop dovuto al Covid, durante il quale non era possibile riunire tante persone in spazi chiusi. “Sabato pomeriggio – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti – torna la cerimonia dedicata ai cinquantesimi anniversari di matrimonio. In questo inizio anno, alla Città del Teatro, consegneremo una pergamena alle coppie che si sono sposate a Cascina nel 1973. Torniamo a festeggiare gli anniversari dopo il lungo stop per il Covid, avendo colmato la lacuna degli anni 2021 e 2022 portando l’attestato a casa”. Sono 170 i matrimoni celebrati a Cascina nel 1973, quasi il doppio di quelli che si sono tenuti nel corso del 2023 (97, un dato comunque in aumento rispetto al 2022). Per l’amministrazione comunale saranno presenti anche l’assessora Giulia Guainai e il consigliere Lorenzo Romei. A condurre la cerimonia sarà invece l’attrice Debora Mattiello. “Ringraziamo Sogefarm, la Città del Teatro e il 3C Cinefoto Club Cascina 'Silvio Barsotti' per la collaborazione fornita alla realizzazione di questa cerimonia”, ha concluso il sindaco.