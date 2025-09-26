“Cittadini, boicottate i prodotti israeliani, anche farmaci e cibo”: Cascina, la delibera della Giunta

Cascina (Pisa), 26 settembre 2025 – “Boicottare prodotti israeliani è il minimo che possiamo fare: è un’azione per ribadire la nostra contrarietà allo sterminio in corso nella Striscia di Gaza che chiediamo anche ai cittadini di compiere”.

Con queste parole la giunta di Cascina ha deciso all’unanimità il boicottaggio di tutti i prodotti che provengono da Israele. Un segnale politico chiaro che coinvolgerà tanto l’amministrazione, quanto le partecipate del Comune, e - auspica l’amministrazione - anche i cittadini cascinesi ai quali viene rivolto un invito a compiere “una scelta consapevole e di pace”.

“L’azione del singolo di boicottare i prodotti ‘Made in Israel’ - dicono sindaco e assessori - può contribuire a far la differenza per raggiungere la pace nella Striscia di Gaza e mettere fine all’escalation di violenza e atrocità che da mesi sta subendo la popolazione palestinese, in particolare bambine e bambini, vittime innocenti del genocidio che il governo Netanyahu sta attuando”. La scelta del Comune partirà dalle farmacie comunali, cui è stato chiesto di “non proporre più medicinali che fanno riferimento ad aziende israeliane. Invitiamo anche i cittadini a smettere di acquistare farmaci, alimenti, cosmetici, indumenti e prodotti tecnologici che arrivano da Tel Aviv”.

Con la delibera adottata, Cascina ribadisce anche la necessità di attivarsi nei confronti del Governo per impegnarsi come Italia a riconoscere la Palestina quale “Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa”, riaffermando la prospettiva di “due popoli, due stati”.

Inoltre, viene richiamato il riconoscimento dello Stato di Palestina “da parte dell’Unione Europea e a sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta ad esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi israeliani, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine dell’occupazione e delle violenze nei territori palestinesi, la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all’interno della Striscia“. Inoltre, Cascina invita a “interrompere le relazioni istituzionali ed economiche con lo stato di Israele”, sospendere urgentemente “le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell’8 ottobre 2023“, nonché ad “adottare sanzioni nei confronti del Governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania”.

Mar.Fer.