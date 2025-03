Cascina, prevenzione dell'endometriosi

Cascina 26 marzo 2025 - Una giornata per porre l’attenzione sull’endometriosi. Sabato 5 aprile le Acli provinciali di Pisa e Lucca, insieme al Comune di Cascina e alle associazioni “Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne Aps” e “La voce di una è la voce di tutte Odv”, proporranno un momento di riflessione sulla necessità di investire sulla prevenzione di una malattia poco conosciuta. La mattinata si dividerà in due momenti: alle 9.30 nella Gipsoteca della Biblioteca comunale “Peppino Impastato” si terrà l’incontro con la cittadinanza alla presenza dei rappresentanti delle associazioni promotrici e dell’amministrazione comunale, con intervento informativo di Serena Pesci, vice presidente dell’associazione Endo-Care, insieme ad una ginecologa specialista; alle 11.30 ci sarà invece l’inaugurazione della panchina EndoPank all’interno del progetto “Sediamoci sul giallo: EndoPank” nei giardini di Viale Comaschi. “Abbiamo deciso di metterci in rete per il progetto ‘Sediamoci sul giallo: EndoPank’ perché crediamo sia fondamentale costruire la cultura della prevenzione per tutte e tutti – spiegano le associazioni –. L’endometriosi è una malattia ancora poco conosciuta ed è per questo che conoscenza e consapevolezza sono ancora più importanti”. Le associazioni “Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne Aps” e “La voce di una è la voce di tutte Odv” si occupano di informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche legate alla conoscenza dell’endometriosi, patologia che colpisce circa tre milioni di persone in Italia ma ancora molto sottovalutata. L’iniziativa vuole sensibilizzare soprattutto i giovani e le loro famiglie visto che, ad oggi, l’endometriosi ha un ritardo diagnostico stimato di circa 7/9 anni ed è fondamentale avere una diagnosi precoce per evitare danni invalidanti e permanenti. “Da qui la scelta dell’amministrazione comunale di patrocinare il progetto – dichiara Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali –. Un gesto per creare consapevolezza sulla patologia e promuovere l’importanza della prevenzione e della cura della salute delle donne”.

Accanto alla panchina gialla (colore simbolo dell’endometriosi), situata nei giardinetti di Viale Comaschi, sarà apposta, a spese di Endo-Care, una targa dotata di un qr code che mostrerà un video esplicativo sull'endometriosi, oltre allo stemma del Comune di Cascina e delle Associazioni proponenti.