Pisa, 6 maggio 2018 - Sono entrati mentre la figlia stava dormendo nel suo letto. «Ho sentito prima armeggiare alla porta, poi il rumore dei passi», racconta la donna che ha avuto una grande prontezza. Tutto il fatto si è svolto in un’ora. I genitori - siamo a Lorenzo a Pagnatico, frazione di Cascina - vanno al cimitero in visita ad alcuni parenti che non ci sono più. Parcheggiano l’auto, ma una volta tornati a riprenderla, trovano alcuni danni. E, si accorgono, poco dopo, anche il furto. I ladri hanno spaccato il finestrino, preso le chiavi della casa e il libretto di circolazione da cui trarre nozioni importanti per loro. Poi, evidentemente «per evitare che i miei genitori tornassero subito indietro, hanno anche squarciato una gomma». Intanto, loro (si pensa che ad agire sia stata più di una persona) verificano l’indirizzo dell’abitazione e là vanno. Entrando tranquillamente dalla porta d’ingresso: hanno le chiavi.

COSÌ, in pieno giorno, sono circa le 18.30, con i vicini che sono nelle loro case insieme ai figli. Ma non sanno che nella camera da letto (più vicina all’ingresso) c’è la figlia della coppia di signori. «Ero a letto, smontante di notte. Stavo dormendo – racconta a La Nazione – Nel sonno, però, ho sentito qualcuno alla porta. Allora ho chiamato i miei. Ma non ci sono state risposte. Ho capito che non erano loro». A quel punto, la donna urla. Una reazione spontanea che però funziona. «Sono andati via. Di lì a poco sono arrivati anche i miei genitori preoccupati». La famiglia chiama i carabinieri per un sopralluogo. I vicini non hanno sentito nulla. Perché i ladri hanno agito in silenzio. Forse il colpo era studiato, almeno in parte, visto che hanno ignorato la presenza della figlia che poi ha mandato all’aria tutto. «Purtroppo di episodi simili si sente ogni giorno, sì, anche in questa zona che prima era tranquilla. Ma ora quale lo è più?. Da una parte è andata bene perché non hanno fatto in tempo a prendere nulla». Anche se lo spavento è stato tanto.

«LA MIA stanza è vicina all’entrata e quindi mi sono accorta subito che qualcuno era entrato», prosegue la figlia. Qualcuno che potrebbe aver seguito i genitori o che, magari, era di passaggio e ha notato le chiavi nel veicolo parcheggiato fuori dal cimitero. Con un po’ di esperienza nel settore, ha poi ricollegato tutto e ha tentato. Ma stavolta il furto è andato male.

antonia casini