Cascina oltre i 45 mila 260 nuovi nati nel 2023. In aumento gli stranieri. Albanesi a quota 1000

CASCINA

Una popolazione che si attesta ancora sopra quota 45mila abitanti (45.126) e che fa mantenere a Cascina la maglia d’argento, tra i Comuni più popolosi della provincia di Pisa, seconda dopo il capoluogo. Con 260 nuovi nati (131 bambini e 129 bambine) e 469 morti, (232 uomini e 244 donne), con saldo negativo di 216 unità, purtroppo in linea con il trend nazionale. Ma è in attivo il saldo (pari a 144 unità) del movimento migratorio, con 1.507 nuovi residenti, contro 1.363 che si sono trasferiti altrove. È la fotografia al 31 dicembre 2023 della situazione demografica del Comune di Cascina, illustrata ieri mattina dal sindaco Michelangelo Betti, con l’assessora ai servizi demografici Francesca Mori, Gaia Nuvoli, responsabile dei servizi demografici, statistici e Urp e di Alessandro Martini, responsabile servizi elettorali e statistici del municipio cascinese. "Guardando i nuovi residenti - commenta il sidaco Michelangelo Betti – , vediamo che c’è una grande mobilità: negli ultimi 10 anni ci sono stati 15.374 nuovi residenti a fronte di 13.772 emigrati verso altri Comuni. Di fatto, dal 2014 è cambiato un terzo della popolazione cascinese. Si conferma il grande numero di cittadini stranieri (3.861) con 106 nazionalità rappresentate. Di questi hanno raggiunto quota mille gli albanesi, ma se guardiamo la doppia nazionalità la quota sale oltre 1.500. Questi dati ci dicono che dobbiamo lavorare sul senso di comunità, avendo coscienza che è una comunità che cambia continuamente".

Cascina si conferma Comune attrattivo, soprattutto per i pisani (ben 477 quelli che dal capoluogo hanno preso casa nella piana, contro i 282 che da Cascina si son trasferiti a Pisa) e anche nel 2023 il saldo migratorio è +144 unità. L’assessora Mori, ha ringraziato gli uffici per il lavoro svolto, e sottolineato che "la lieve flessione è data dal saldo naturale negativo: i decessi sono stati 476 a fronte di 260 nascite. Di questi 33 sono nati da coppie straniere. "Aumenta l’età media, passata dai 44 ai quasi 47 anni – puntualizza Mori – : dati che ci aiutano a impostare i servizi educativi e politiche per i giovani, sia i servizi per gli anziani.

Restano più popolate le frazioni di Cascina e Casciavola, dove vivono più over 65. Questi dati sono fondamentali per governare con cognizione di causa: un lavoro notevole e puntuale che fotografa bene la realtà territoriale". Gaia Nuvoli, responsabile EQ dei servizi demografici, ha messo in evidenza il costante lavoro portato avanti dai suoi uffici nel corso dell’anno. "Solo per dare un’idea dell’attività quotidiana di sportello, nel 2023 abbiamo emesso più di 6mila carte di identità, a fronte di una programmazione di quasi 4mila appuntamenti dati ai cittadini. Sono stati emessi anche circa 4mila certificati e avviate 2mila pratiche di residenza: un lavoro quotidiano svolto in primis allo sportello. Sono stati registrati 384 atti di nascita, 299 atti di matrimonio, 7 di unione civile e 556 atti di morte. Abbiamo registrato anche 10 separazioni e 20 divorzi". "Guardando l’incidenza di stranieri– chiude Alessandro Martini – per fasce di età, vediamo che fino ai 15 anni è molto più alta rispetto alla media nazionale, poi si abbassa per tornare alta in età lavorativa: stranieri nati e cresciuti qua e che a tutti gli effetti sono integrati nella nostra società".