Cascina: mense scolastiche, affidati i lavori

Cascina 21 agosto 2023- Diventano realtà i progetti che riguardano le scuole cascinesi. Assegnati i lavori per l’ampliamento della mensa scolastica per la scuola primaria ‘Ciari’ di Cascina e per la realizzazione di quella per la primaria San Francesco a Titignano: “Una prima parte dei finanziamenti da PNRR si trasforma in qualcosa di concreto – afferma il sindaco Michelangelo Betti – con questo investimento sarà possibile ampliare la mensa della scuola primaria Ciari e dare una risposta più adeguata alla cittadinanza. Allo stesso tempo, sono stati affidati anche i lavori per la realizzazione ex novo della mensa scolastica per la primaria San Francesco a Titignano. Dai progetti, dunque, si passa ai lavori veri e propri”. “Due interventi per circa 1,5 milioni di euro che andranno a potenziare l’offerta scolastica con un servizio fondamentale per le famiglie – aggiunge Cristiano Masi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici – abbiamo investito nelle scuole Ciari e San Francesco perché erano le uniche due sulle quali poter intervenire. Si tratta di una sfida importante che abbiamo deciso di accettare per dare un nuovo slancio al nostro Comune: vogliamo lasciare in eredità, alle prossime generazioni, un territorio migliore”. La ditta Costruzioni & Progetti srl, con sede legale a Firenze, ha vinto il bando per l’ampliamento della mensa scolastica per la scuola primaria ‘Ciari’ di Cascina, avendo offerto un ribasso pari al 16,57% sull’importo a base d’asta assoggettabile a ribasso. L’incarico è arrivato dopo l’esito positivo delle verifiche effettuate dall’Ufficio Contratti della Provincia di Pisa e la verifica, da parte della Centrale di Committenza della Provincia di Pisa, del possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionali della ditta. L’importo dei lavori ammonta a una spesa complessiva di 718.650 euro. Per il secondo intervento, quello inerente la mensa per la primaria San Francesco a Titignano, si sono presentate 11 ditte e ad aggiudicarsi i lavori (importo complessivo pari a 720.000 euro) è stata la Fratelli Marotta s.r.l., con sede legale a Rotondi (Avellino).