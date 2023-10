Cascina "Libri lungo le mura"

Si chiama "Libri lungo le mura - Festival della lettura Città di Cascina" il ricco programma di eventi culturali che prevede, tra il 23 ottobre e il 19 dicembre, una serie di iniziative per promuovere la lettura. Il tutto grazie alla presenza di autori e scrittori che esporranno alla collettività, in occasione di dibattiti e confronti culturali appositamente dedicati, opere riferite a temi storici, artistici, poetici e letterari. "Per noi è motivo di grande soddisfazione avere una rassegna organica sulla letteratura, con patrocini importanti che vanno dalla Regione Toscana a soggetti ed enti del territorio – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Avremo più di 20 appuntamenti spalmati su due mesi, con storie e narrative locali e nazionali, tra saggistica e narrazione. Ringraziamo la Regione per aver creduto e sostenuto questa rassegna, che punta anche ad avere un dialogo con le realtà del territorio uscendo dagli spazi istituzionali incontrando esercizi commerciali o spazi storici per valorizzare il territorio".

La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Toscana ottenuto con la partecipazione al bando nell’ambito degli "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo ambito di intervento", area di intervento "Contributi per la promozione della lettura", mirato a garantire il diritto alla conoscenza di ognuno e l’accesso alla cultura come bisogno individuale e collettivo. "Questa è la prima edizione di ‘Libri lungo le mura – ha aggiunto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –, un’iniziativa a cui pensavamo da tempo e che il bando regionale ci ha permesso di tradurre in pratica. Una vera e propria officina culturale, con tanti incontri con gli autori e occasioni di approfondimento. Ringrazio l’associazione Italia Nostra sezione di Cascina, Il Mandorlo Onlus l’Associazione culturale Studio 16".

Questi gli ospiti in calendario: Ugo Barbàra, Fabrizio Bartelloni, Saverio Bargagna, Athos Bigongiali, Francesco Bottai, Franco Cardini, Atos Davini, Fabrizio Franceschini, Marco Fornaciari, Enrico Galiano, Antonella Garofalo, Sylvie Genovese, Paolo Giommarelli, Angela Gioia, Andrea Gottfried, Monica Guarraccino, Laura Guidugli, Alfonso Maurizio Iacono, Marilena Lucente, Stefano Massini, Evelina Meghnagi, Daniela Morelli, Arianna Mortelliti, Riccardo Nencini, Ida Nicolini, Aldo Orsini, Emanuele Rossi, Gabriele Santoni, Alessandro Scarpellini, Massimo Signorini, Elettra Stradella, Max Strata, Carmen Verde.