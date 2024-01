"CASCINA: 'Letizia va alla guerra', uno spettacolo teatrale che racconta le storie di tre donne coraggiose"

CASCINA

Letizia va alla guerra, la suora, la sposa, la puttana’ di Teatro degli IncamminatI in scena domani sera, sabato 27 gennaio, ore 21, alla Città del Teatro di Cascina. La storia di tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. è un racconto tragicomico di tenerezza e verità. Agnese Fallongo attrice e autrice del testo, interpreta tre grandi donne con un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Tre donne del popolo che, travolte dalla guerra nel loro quotidiano, si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere piccoli grandi atti di coraggio in nome dell’amore. La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico durante la Prima Guerra Mondiale, nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia è un’orfanella cresciuta a Littoria dalle suore e riconosciuta dalla zia solo dopo aver raggiunto la maggiore età. Giungerà a Roma in concomitanza con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Infine, Suor Letizia, anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che, presi i voti in tarda età, sarà il sorprendente trait d’union dei destini di queste donne tanto lontane quanto unite. Sulla scena due soli attori, Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, daranno vita, senza distinzione di sesso, a oltre dieci personaggi per far vivere la “storia dei piccoli”. Prevendita in teatro dalle 10-14 e domani dalle 10 alle 13, circuito Ticketone e on line. La sera dello spettacolo la biglietteria apre alle 20