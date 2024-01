Cascina: il sindaco risponde a Cosentini sulla Tari

Cascina 8 gennaio 2024- Arriva puntuale la replica del sindaco Michelangelo Betti al consigliere Leonardo Cosentini sulla questione della Tari.

"Per un esponente politico sarebbe opportuno, se non obbligatorio, verificare le proprie affermazioni, provando a dare informazioni oggettive e non opinioni infondate. Se si guarda alle famiglie, la Tari a Cascina è tra le più basse in confronto agli altri Comuni della Provincia di Pisa. Una Tari bassa per i cittadini, con una delle percentuali di raccolta differenziata più alte nell’intera Regione Toscana. Oltre l’80%. A questo si è affiancato nel 2023 un drastico calo degli interventi di raccolta di rifiuti abbandonati, calato di oltre il 60% rispetto a ognuno dei due anni precedenti. Dall’analisi di Confcommercio emerge anche che Cascina è tra i Comuni più economici in termini di Tari in quattro su sette categorie di attività produttive e commerciali. In tre è in effetti più costosa rispetto ad altri territori, ma il quadro generale che ne deriva è quello di un Comune con una tariffa non certo elevata. Di sicuro tra i meno cari per i cittadini. Va evidenziato che la revisione dei costi della tariffa risale alla prima parte del 2023 ed è comprensibile che un’associazione di categoria ne commenti le caratteristiche nelle settimane in cui si andrà a definire la Tari per il 2024. Le puntualizzazioni sulla tariffa da parte di Cosentini risultano invece singolari: solo a mesi dall’approvazione delle tariffe 2023 il consigliere trova tempo di commentarle. Elaborando una propria posizione solo a seguito di un’analisi altrui. D’altronde è brillato per l’assenza anche nella seduta di approvazione del bilancio preventivo, uno degli atti fondamentali dell’attività amministrativa comunale".