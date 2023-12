Cascina, il sindaco incontra i dipendenti per gli auguri

Cascina 22 dicembre 2023- La sala del consiglio comunale ha ospitato la ‘sbicchierata’ natalizia, con il sindaco Michelangelo Betti e la sua giunta che hanno salutato i dipendenti comunali per un augurio di buone feste. “Per la seconda volta dopo il Covid ci ritroviamo numerosi in questa sala a ridosso delle feste natalizie – ha detto il sindaco a tutti gli intervenuti –, anche se quest’anno l’attività amministrativa andrà avanti pure tra Natale e Capodanno visto che portiamo in consiglio comunale il bilancio preventivo. Chiuderemo il 2023 con l’approvazione di due bilanci preventivi e con l’avvicendamento di tre segretari comunali, affrontando situazioni particolari e complesse. Ringrazio tutto il personale del Comune per l’attività svolta in questi mesi: probabilmente andremo al voto nella primavera 2026 anziché a settembre 2025, quindi ci dovrete sopportare sei mesi in più rispetto al previsto. Il voto a ottobre è un disastro per la predisposizione del bilancio preventivo, per cui il ministero dell’interno dovrebbe riallineare le elezioni al periodo primaverile che fu rinviato per l’emergenza Covid”. Il sindaco ha poi rimarcato il prezioso lavoro portato avanti dai dipendenti comunali nel corso di un 2023 che ha posto diverse sfide. “Questo è il modo anche per far ritrovare i vari uffici: nella quotidianità ognuno ha rapporti solo con determinati colleghi, così invece ci possiamo incontrare tutti per farci gli auguri di buon Natale e buon anno. A nome mio e della giunta, rinnovo il nostro ringraziamento per il lavoro di tutti voi perché ognuno, per il proprio segmento, ha vissuto un anno un po’ particolare: dal Pnrr alla gestione ordinaria, sono stati mesi veramente difficili con continui cambiamenti in corso”. A chiudere gli auguri e il brindisi. “Il numero di dipendenti è cresciuto meno di quanto ci si aspettasse, ma in tre anni è cambiato circa un terzo dell’organico del Comune: un rinnovamento radicale che vogliamo continuare a inseguire perché il lavoro da fare è sempre tanto. Buon Natale e buone feste a tutti”.