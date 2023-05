Cascina è "Solo amore" Famiglie arcobaleno Diritti e riflessioni contro l’omofobia

Due piccole grandi parole che scardinano i confini. Si intitola "Solo Amore" la settimana di iniziative e incontri che animerà Cascina da lunedì 15 fino a sabato 20 maggio. Un percorso di riflessione che si concentrerà nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale contro l’omofobia e le differenze negli orientamenti sessuali (17 maggio). La regia è dell’associazione Lungofiume che ha coinvolto nel progetto le Associazioni Lgbtqia+, la Regione e il Comune di Cascina. Tanti gli ospiti come i temi che verranno toccati, tutti di straordinaria attualità. Una ‘maratona sociale e culturale’ che culminerà nello spettacolo di sabato 20 alla Città del Teatro di Cascina. Famiglie arcobaleno. Primo appuntamento lunedì alle 18, nella Casa di Lungofiume. Leonardo Andreotti e Francesco Zaccagnini, racconteranno la loro vita da genitori di "serie B", tra esperienze quotidiane e difficoltà in un paese che nega diritti ai bambini e doveri ai genitori. Un racconto in cui non mancheranno le emozioni. Essere trans ieri e oggi. Martedì, sempre alle 18, nella Biblioteca Comunale "P. Impastato" di Cascina, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare Regina Satariano, Presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago, vicepresidente dell’Osservatorio nazionale su identità di genere, referente toscana del Mit, Movimento per l’identità transessuale, e collaboratrice Ufficio nazionale antidiscriminazioni del ministero delle pari opportunità. Con lei Elisa Cercato e Sasha Lottini. Un racconto intimo e personale. Risate e ricordi.

Mercoledì alla Città del Teatro, andrà in scena alle 21 il comico Daniele Gattano, volto noto di Zelig, con lo spettacolo "Male Male". Il 18 al Centro dei Borghi (ore 17.30) sarà la volta di "Pagine d’amore" con l’attrice Laura Efrikian. Lo scrittore Alessandro Scarpellini e il vicepresidente di Lungofiume Filippo Del Gratta proporranno un viaggio nelle molteplici espressioni dell’amore mentre Laura Efrikian palerà della sua amicizia con il regista Luchino Visconti. Musica e canto con Maurizio Baldini e Benedetta Bellucci. Il dibattito. Venerdì, alle 17.30 alla Biblioteca Comunale "P. Impastato" di Cascina, riflettori accesi sul tema "L’Italia dei diritti negati". Natascia Maesi, presidente di Arcigay, coordinerà gli interventi e le voci. Saranno presenti: l’assessore regionale Alessandra Nardini, Franco Grillini, politico e attivista; l’avvocato pisano Ezio Menzione; il portavoce di Toscana Pride Vincent Vallon e don Armando Zappolini. Alle 21, sempre in biblioteca, il docu-film "Let’s kiss" di Filippo Vendemmiati, con Franco Grillini.

F.B.