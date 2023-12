Cascina, concerto alla chiesa di Marcianella

Cascina 28 dicembre 2023- Ultimo concerto del 2023, utile anche per scoprire il patrimonio architettonico del nostro territorio. Sabato 30 dicembre, alle 16.30, nel chiesino di Marcianella, le note del pianista Alessandro Cavallini, con la soprano Chiara Panacci e il tenore Michael Michelucci, saranno protagonisti di “Puer natus est”, un evento organizzato dall’Acam (Associazione cascinese amici della musica) con il contributo del Comune di Cascina. “Chiudiamo un anno ricco di eventi e iniziative– spiega Bice Del Giudice, assessora alla cultura del Comune di Cascina – con un concerto straordinario a cura dell’Acam, eseguito all’interno della Chiesa di San Miniato in Marcianella. Un autentico gioiello che vogliamo valorizzare attraverso arte, musica e bellezza. Un appuntamento imperdibile per concludere l’anno in bellezza”.