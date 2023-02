Cascina capitale in vasca della pallanuoto paralimpica

Lo sport ancora una volta sotto i riflettori come spunto per ritrovare socialità, in un momento in cui il bisogno di ritrovarsi è più che mai forte. L’Open Day della Pallanuoto paralimpica toscana sarà al centro delle iniziative in programma domenica 26 febbraio alla piscina Gesport di Cascina, un evento organizzato dall’ASD Crazy Waves di Pisa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, inizierà alle 9 e vedrà la presenza di Mario Giugliano e Salvatore Figuccio, responsabili nazionali per la disciplina della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che faranno fare semplici esercizi agli interessati, per concludere con una partita dimostrativa tra gli atleti federali delle squadre di Pisa, Firenze e Cuneo. "Viviamo un momento in cui abbiamo affrontato prima una pandemia e poi il caro-bollette e il settore delle piscine ha avuto grosse difficoltà economiche, cui si aggiunge il calo di presenze - commenta il sindaco Michelangelo Betti- questo potrebbe portare a concentrarsi sull’agonismo o sulle fasce in cui ci sono più numeri, ma lo sport ha diverse finalità: favorire e rafforzare la socialità dà un valore più alto a questa manifestazione". "Siamo contenti di ospitare questa iniziativa – così Lorenzo Bani, presidente di Gesport –la nostra piscina è stata una delle poche rimaste aperte in zona: hanno chiuso gli impianti di Pontedera, Calci e San Giuliano Terme, ciò dimostra l’impegno che noi e soprattutto il Comune, con cui c’è stretta collaborazione, abbiamo messo per far sì che questa piscina rimanesse aperta non solo per i cascinesi ma per un’utenza più vasta". Paolo Bonacci, presidente e tecnico di Crazy Waves Pisa, illustrato le caratteristiche dell’open day, che mira a diffondere uno sport che vede l’Italia primeggiare in campo internazionale: "la Toscana – ha spiegato – è all’avanguardia nella pallanuoto paralimpica e in due anni sono nate in tutta Italia ben otto squadre, portando ad avere un boom di iscritti. Nonostante le difficoltà, l’aumento dei tesserati ci fa capire che stiamo lavorando bene". Alla presentazione della manifestazione presente anche Eleonora Bologna, delegata regionale Finp. A chiudere la conferenza stampa è stata l’assessora allo sport Francesca Mori: "Quotidianamente abbiamo a che fare con sport e disabilità - ha commentato- avendo promosso alcuni progetti, ci siamo resi conto delle difficoltà presenti, dimostrando in questi anni, con il sostegno dato alla piscina, che insieme si possono ottenere ottimi risultati".

Alessandra Alderigi