"Casa Simone". L’ultima puntata

"Casa Simone" è giunta alla sua ultima puntata. Trasmettere in diretta dal proprio profilo Instagram è stata una scommessa che Donato Simone ha voluto lanciare prima di tutto con se stesso, scegliendo di andare oltre la radio e oltre la tv. Stasera alle 21,30 andrà in onda l’ultima puntata di Casa Simone con ospiti Valentina Guarnieri Make Up Artist e Creatrice di Outfit, e Daniela Maccheroni, pittrice e scrittrice con coi Donato Simone ha collaborato in alcuni spettacoli.

Per tre mesi, ogni settimana, live da Instagram, il conduttore, dal suo profilo “michiamodonato”, ha proposto un suo format in diretta dal negozio dove lavora, a Fornacette. Ambientato in uno dei salotti in esposizione, il programma prende il titolo dal cognome di famiglia ed è un esplicito omaggio al padre di Donato. Tante le interviste e gli ospiti che si sono succeduti in queste settimane: medici, professionisti di settore e artisti che hanno messo al centro il racconto del proprio lavoro, ma anche consigli e supporti in una relazione costante con il pubblico.

Ottimi i collegamenti e gli ascolti, frutto di un bel lavoro di squadra composta Matteo Vaccariello (regia), Claudia Geppini (aiuto regia), Simona Mengheri (fotografia) che hanno creduto da subito in questo progetto. Donato Simone adesso ha un grande sogno, quello di tornare a condurre in tv, dopo l’esperienza avuta a 50 Canale nel 2020 con la Rubrica Moda&Modi nell’ambito del palinsesto pomeridiano dell’emittente. "Bisogna stare sempre con i piedi per terra - confessa Simone - lo dico in modo particolare ai ragazzi più giovani: sappiate coltivare le vostre passioni senza l’ossessione del ritorno economico perché la gavetta è importante e aiuta ad essere unici crescendo".