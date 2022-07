Coppia di anziani prigioniera degli spacciatori in casa propria

Pisa, 21 luglio 2022 - Tenevano prigionieri in casa propria due anziani - marito e moglie - e utilizzavano l'abitazione come centro per lo spaccio di droga, l'operazione della polizia municipale ha personesso di interrompere la dello spaccio a Pisa. Gli anziani coniugi erano prigionieri di una banda di pusher stranieri che hanno trasformato la casa della coppia in una centrale dello spaccio di droga. La pratica è andata avanti per diversi mesi e solo grazie alle attività investigative della polizia si è messo un punto alla brutta vicenda.

Il fatto è accaduto in pieno centro storico a Pisa, qui gli agenti del nucleo operativo sicurezza urbana della polizia municipale stavano osservando da diverso tempo un nuovi giro di tossicodipendenti trasferitosi dal quartiere di Sant'Antonio. Proprio in questa zona della città gli agenti, nel dicembre scorso, hanno scoperto e smantellato due centri di spaccio arrestando cinque persone.

Attraverso una nuova attività investigativa si è arrivati a scoprire l'appartamento nel quale l'anziana coppia viveva reclusa e costretta a subire in silenzio i soprusi degli spacciatori. Gli agenti nella mattina di mercoledì 20 luglio, hanno fatto irruzione nell'appartamento scoprendo tre uomini di nazionalità tunisina di 27, 28 e 44 anni. Tutti e tre disoccupati, senza fissa dimora, clandestini e già noti alle forze dell'ordine.

Il 27enne è stato arrestato dalla municipale nel dicembre scorso, dopo un rocambolesco inseguimento e trovato in possesso di un chilo di stupefacenti tra eroina, cocaina e hashish e quasi 18.000 euro in contanti. Per lui si tratta del quinto arresto in un anno.

I due anziani proprietari dell'appartamento, hanno confessato agli agenti di non avere la forza di reagire a tanta prepotenza di fronte all'occupazione abusiva, perpetrata contro la loro volontà, dai tre uomini. Secondo le ricostruzioni degli agenti, con molta probabilità il figlio della coppia, che al momento risulta irreperibile, è complice dei tre spacciatori.

Gli spacciatori sono stati trovati con diverse dosi di cocaina e hashish già divise in dosi pronte per essere smerciate che, al momento dell'arresto gli spacciatori hanno tentato di gettare dalla finestra. All'interno di un pacchetto di sigarette, sono state trovate 36 dosi di cocaina e qualche grammo di hashish. Rinvenuti anche 1.200 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, due bilancine di precisione, otto telefoni cellulari e un quaderno contenente la precisa contabilità del dare e avere dei clienti.

Nella mattinata di giovedì 21 luglio il giudice ha convalidato gli arresti e sottoposto il 27enne ed il 28enne alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa. Rinviato al prossimo 9 settembre il processo con rito abbreviato.