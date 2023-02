"Casa della Salute, una vittoria della nostra giunta"

"In un momento nel quale è sempre più chiaro che il sistema sanitario toscano sia in affanno, contrariamente alle favole che ci prova a raccontare chi è al governo della regione, l’amministrazione comunale di centrodestra ha dimostrato nuovamente di essere capace di avere un ruolo determinante a sostegno dei cittadini anche in questo ambito e la recente inaugurazione della casa della salute in via Garibaldi conferma la capacità della giunta Conti di saper agire concretamente a sostegno dei cittadini anche nell’ambito sanitario".

Parola di Giulia Gambini, capogruppo di Fratelli d’Italia i consiglio comunale, secondo la quale "di fronte alle criticità del sistema regionale, incapace di far fronte alle quotidiane esigenze dei cittadini, la realizzazione della casa della salute risponde alle necessità della comunità, creando un punto di riferimento per i bisogni legati alla salute alternativo al pronto soccorso in evidente affanno". Ecco perché "l’amministrazione comunale di investire, nell’ambito delle proprie competenze, ha dimostrato, ancora una volta, di saper agire concretamente, realizzando una struttura capace di costituire un punto di riferimento per i cittadini che potranno rivolgersi alla casa della salute andando ad alleggerire il carico di stress che grava sul Pronto soccorso".

Gambini poi attacca il Pd: "Nonostante i ripetuti tentativi di far ricadere la colpa della crisi del sistema sanitario sulla recente pandemia, si deve avere l’onestà di riconoscere che molte criticità preesistevano al Covid che altro non ha fatto che mettere sotto la lente di ingrandimento disservizi e liste di attesa che anche in epoca prepandemica rendevano difficile l’accesso dei cittadini al sistema sanitario pubblico a causa delle scelte sbagliate poste in essere dalla Regione a guida dem". Infine, la capogruppo consiliare ricorda che "Fratelli d’Italia ha presentato una una proposta di legge in Regione, primo firmatario Diego Petrucci, per superare e risolvere le gravi criticità del sistema sanitario della Toscana".