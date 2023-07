Casa a fuoco famiglie evacuate

Un incendio di modeste dimensioni, probabilmente sviluppatosi da alcuni elettrodomestici andati a fuoco per cause ancora in corso di accertamento all’interno di un’abitazione privata a ridosso del centro di Pisa, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare 5 famiglie che abitano nel condominio perché il fumo ha invaso il vano scale. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine e il personale del 118 ma non ci sarebbero feriti né intossicati. La strada è stata parzialmente chiusa al transito e presidiata dalla polizia municipale per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche le Volanti della polizia per accertare ciò che ha determinato il rogo. L’ipotesi più probabile tuttavia è che siano state cause accidentali.