Carta spesa 2024: domande al via. Il Comune stanzia 140mila euro

Da oggi, martedì 20 agosto, sarà possibile presentare domanda online per richiedere la “Carta Spesa 2024”, ’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il secondo anno consecutivo, mira ad ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone. Il contributo, una tantum, verrà infatti emesso per l’acquisto di beni alimentari e di carburante e sarà destinato alle famiglie residenti a Pisa con un nucleo composto da una o due persone e Isee inferiore a 15mila euro. L’agevolazione sarà di 200 euro per i nuclei familiari formati da una persona e 400 euro per i nuclei familiari formati da due persone. Sulla misura l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 140mila euro.

Il bando, i relativi allegati e la piattaforma per richiedere il contributo si trovano a questo link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2024. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12:00 del prossimo 20 settembre.

I beneficiari dovranno essere residenti nel Comune di Pisa e possedere cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea o cittadinanza di uno Stato non dell’Unione Europea, purché in permesso di soggiorno per motivi lavorativi o per altri motivi per i quali è consentito lavorare. Potranno partecipare all’avviso nuclei familiari composti da una o due persone con un Isee ordinario di importo pari o inferiore a 15mila euro. Per fare domanda online sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. Per la soluzione di problemi relativi alla compilazione della domanda digitale è a disposizione un supporto tecnico on line raggiungibile dal link soprainidcato, che offrirà chiarimenti e/o informazioni nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8 alle 13 ed il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano, ore 14,30-17. Le informazioni che riguardano il bando possono essere richieste contattando il numero verde 80098121 oppure scrivendo ai seguenti indirizzi mail: [email protected]; [email protected]; [email protected].

È anche attivo il supporto di

facilitazione digitale: (https://www.comune.pisa.it/Servizi/Facilitazione-digitale) presso: l’URP del Comune, su appuntamento chiamando il numero 050 910666; il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8; su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12..