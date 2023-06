Carrozze trainate da cavalli "Nuove regole oggettive E stop solo sopra i 35°C"

"Introdurre nel regolamento del trasporto di veicoli trainati da cavalli disposizioni che introducano il divieto di svolgere il servizio in caso di temperatura uguale o superiore ai 35 gradi". È il testo della mozione presentata nella scorsa consiliatura dal gruppo di Fratelli d’Italia e votata a larga maggioranza anche dall’opposizione, da qui, il partito della Meloni vuole ripartire. "Siamo qui per esprimere solidarietà ai vetturini e a coloro che lavorano con i cavalli - ha dichiarato il consigliere regionale Diego Petrucci, che ha partecipato alla conferenza stampa indetta da Fratelli d’Italia, sui vetturini e la tutela dei cavalli. All’iniziativa in piazza del Duomo, ha partecipato anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini, il capogruppo Fdi Maurizio Nerini e i consiglieri comunali Alessandra Orlanza e Rachele Compare -. I primi ad avere a cuore la salute degli animali sono coloro che ci lavorano – continua Petrucci -. Se con il loro lavoro danneggiassero la salute del cavallo, sarebbe controproducente anzitutto per loro. Questi lavoratori hanno subito delle critiche ingiuste. Occorre tutelare la salute degli animali, ma anche un antico mestiere difficilissimo e, purtroppo, a rischio di estinzione". La scorsa estate l’amministrazione comunale aveva tentato con un’ordinanza di fermare il servizio svolto dai vetturini nel periodo estivo, provvedimento poi rigettato dal tribunale amministrativo dopo il ricorso presentato dagli stessi vetturini. In totale ad oggi, attive in piazza dei miracoli, le carrozze a cavallo sono 8. "Sui contenuti della mozione abbiamo avuto anche il loro consenso – spiega l’assessore Giulia Gambini – hanno capito che in presenza di determinate condizioni l’animale non può lavorare. Queste però dovranno essere rilevate con criteri oggettivi, come ad esempio il sito dell’Aereonautica o altri strumenti di rilevazione meteo".

Anche questa estate, dunque, i vetturini saranno in giro per la città al servizio di tanti turisti fa capire l’assessore Gambini che precisa: "Il servizio sarà tutelato, compatibilmente con le condizioni che consentano la tutela dell’animale, come succede in tantissime altre città d’arte. Nella mozione è previsto anche la regolamentazione di alcuni stalli per la sosta dei cavalli che dovranno essere sempre all’ombra".

Enrico Mattia Del Punta